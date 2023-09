Megvan Benzemáék első ellenfele a klubvilágbajnokságon

A 2023-as klubvilágbajnokság a rendező al-Ittihad Auckland City elleni mérkőzésével indul, a többek között Karim Benzemát, N'Golo Kantét és Fabinhót is foglalkoztató – Mohamed Szalahot pedig gőzerővel kergető – szaúdi klub az új-zélandi rivális legyőzése esetén az egyiptomi al-Ahlival találkozhat a második körben.

Itt csatlakozik be a mexikói Club León és a japán Urawa Red Diamonds, amely duó egymás ellen lép pályára, hogy kiderüljön, melyikük lesz a Bajnokok Ligáját megnyerő Manchester City ellenfele a fináléba jutásért.

Mindez azt is jelenti, hogy Benzemáék legkorábban a fináléban találkozhatnak az angol sztárcsapattal, igaz, ehhez az óceániai és az afrikai térség után a dél-amerikai régi legjobbját is felül kellene még múlniuk.

A Libertadores-kupában még négy csapat van talpon, az argentin Boca Juniors mellett három brazil, az elődöntőbeli rivális Palmeiras, valamint a Fluminense és az Internacional.

The path is set! Who will take home the #ClubWC?



See you in December! ** pic.twitter.com/B8M7Y7xxI3