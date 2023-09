Így lehet kijutni – sosem látott esélyek

Kezdjük egy kis gyorstalpalóval, ha valaki nem olvasta volna el a selejtezőket felvezető írásunkat.

A 2016-os és a 2020-as viadalhoz hasonlóan 24 válogatott vehet részt a 2024-es Európa-bajnokságon, amelyet június 14. és július 14. között rendeznek. A rendező németek mellett 23 csapat juthat ki, az alapképlet pedig egyszerű:

a tíz csoport első és második helyezettje automatikusan kijut az Eb-re.

A maradék három helyet pótselejtezőn lehet kiharcolni. Ez egyrészt ismerős számunkra, hiszen az előző két tornára így jutottunk ki, másrészt igencsak elérhetőnek tűnik, ha nem lenne meg a top kettő, amire azért az erőviszonyok és a papírforma alapján nagy esély mutatkozik.

Ekkor ugyanis képbe jönne a Nemzetek Ligájában bemutatott remeklésünk, és csak akkor nem lennénk jogosultak az A ligás pótselejtezőre, ha az előttünk végző hét csapatból (Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Hollandia, Dánia, Portugália és Belgium) legalább négy nem kerülne csoportja első két helyére. Amire ugyancsak kicsi a valószínűség.

Remélhetőleg a nemzeti együttesünknek erre nem lesz szüksége, és automatikusan ki tudja harcolni a helyét az Eb-n.

Ez történt eddig – Szoboszlaiék parádéztak

Erre pedig igencsak jó esélyünk van, köszönhetően többek között ismét csak a Nemzetek Ligája-remeklésnek, melynek eredményeként az Eb-selejtezős sorsoláson az első kalapba (!) kerültünk, a legerősebb csapatokat így sikerült elkerülni.

A mieink számára rég nem látott esély nyílt, egyúttal jött egy kisebb fordulat, hiszen míg az angol, német, olasz trió ellen kis túlzással a minden pont ajándék elvvel várhattuk a meccseket, a szerb, montenegrói, bolgár, litván csoportban az „esélytelenek nyugalma” helyett az esélyesek terhe érkezett.

A csapat viszont az Eb-selejtező eddigi meccsein bebizonyította: nemcsak a legnagyobbak dolgát tudja megnehezíteni, hanem már képes rákényszeríteni az akaratát a papíron gyengébb riválisokra. Adott szituációban és riválisokkal szemben irányítani, kezdeményezni is tud. Bulgária (3–0) és Litvánia (2–0) ellen ez remek győzelmeket hozott vendéglátóként, és bár a montenegrói kiruccanás alkalmával a játék elmaradt ugyan a hazaitól, mindenképpen fontos, hogy a biztos továbbjutás szempontjából talán legnagyobb téttel bíró meccsen pontot szereztünk (0–0).

Ennek köszönhetően az őszi folytatást csoportelsőként vártuk, az ugyancsak hétpontos, de az egy kapott gólja miatt a mieink mögé szoruló szerbeket (5–1) megelőzve.

Az eddigi mérkőzések:

Március 27.:

Magyarország–Bulgária 3–0

Június 17.:

Montenegró–Magyarország 0–0

Június 20.:

Magyarország–Litvánia 2–0

A G-CSOPORT ÁLLÁSA 1. MAGYARORSZÁG 3 2 1 – 5–0 5 7 2. Szerbia 3 2 1 – 5–1 4 7 3. Montenegró 3 1 1 1 1–2 –1 4 4. Bulgária 4 – 2 2 2–6 –4 2 5. Litvánia 3 – 1 2 1–5 –4 1

Így állunk most – automatikusan jutnánk az Eb-re

Ha most fújnák le a selejtezősorozatot, akkor csoportelsőként lennénk ott az Európa-bajnokságon, de számunkra most érkezik a két nagy rangadó a bombaerős kerettel bíró szerbekkel szemben. Zsemberi János, a szerb szövetség alelnöke, a bajnoki ezüstérmes bácskatopolyai klub tulajdonosa az Indexnek adott nyilatkozatában kifejtette: valóban hemzsegnek a világklasszisok Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány gárdájában, amely azonban meglátása szerint így sem igazán funkcionál csapatként. És amíg a szerb szakember kétéves tevékenysége megosztja a közvéleményt, addig Marco Rossi a magyar csapat élén kimaxolja játékosai képességét.

Egy belgrádi sikerrel értelemszerűen óriási lépést tennénk a továbbjutás felé, hiszen legerősebb riválisunkkal szemben is nagy előnybe kerülnénk, de még egy vereség esetén sem lenne igazából veszve semmi. Amennyiben déli riválisunk beelőzne, a második hely is pont elég lehet az Eb-szerepléshez, ezért továbbra is Montenegró tűnik a legnagyobb ellenfélnek mindkét favorit számára.

Ha a folytatásban ne adj' Isten úgy alakulnának a dolgok, hogy végül nem lenne meg az első két hely valamelyike, akkor ismét előjönne a már említett pótselejtező kérdése.

Az előttünk záró hetesből a négyes döntőt játszó kvartett tagjai csak két meccset játszottak a selejtezőben, miközben a riválisok három vagy négy találkozón is túl vannak, így bár Spanyolország, Horvátország, Olaszország és Hollandia sincs továbbjutó helyen, azért ez még bőven változhat a maradék hat fordulót követően.

De nézzük azért a dolgokat számszerűen. A spanyolok (3) egy pontra vannak a második grúzok (3 meccs/4 pont) mögött, itt a skótok (4/12) remekelnek, a hollandok (3) háromra a második görögök (3/6) mögött, itt a franciák hibátlanok (4/12), az olaszok (3) ugyancsak háromra a második ukránok (3/6) mögött, itt az angolok nyertek négyet (4/12), a horvátok (4) pedig kettőre az örmények (3/6) mögött, itt a törökök állnak az élen (4/9). Mindegyik bőven belátható távban, igazából a meglepő az lenne, ha bármelyik nem érne be végül top 2-ben.

A dánok helyzete már érdekesebb, mert az Eb-elődöntős négy teljes kör után csak a harmadik (7), Finnország és Kazahsztán (9-9) mögött, a belgák (7) egy meccsel kevesebbet játszva vannak három pontra a velük ikszelő osztrákokkal (10), jócskán ellépve a hozzájuk hasonlóan hárommeccses svédektől (3), a portugálok pedig négy győzelemmel és 14–0-s gólkülönbséggel vezetik a csoportjukat.

Érdekesség, de jelen állás szerint tehát a pótselejtezős opció nem lenne meg a mieink számára, viszont az automatikus kijutás igen.

Kisebb duzzogás nélkül is elfogadnánk...

Ez következik még – két rangadóra két idegenbeli mérkőzés jön, majd egy sorsdöntő összecsapás

A mieink ötösében egyedül a bolgárok találkoztak már minden riválissal, így számukra csak négy meccs van hátra a csoportból, és öt ponttal állunk náluk jobban. A litvánok egyetlen pontjukat épp ellenük szerezték meg, a továbbjutás szempontjából aligha releváns szereplők, még a plusz egy találkozóval együtt sem.

Montenegró a csütörtöki, kaunasi mérkőzést követően fogadja még a bolgár, litván párost, ugyanakkor Szerbiába és Magyarországra is ellátogat még.

A mieink a szerbek elleni dupla randevú után Litvániába és Bulgáriába látogatnak, majd november 19-én Montenegró ellen zárnak, még az is könnyen megtörténhet, hogy az Eb-kijutásról döntő összecsapáson.

A szerbek a magyarok elleni két ütközet között Litvániába látogatnak, majd Montenegró és Bulgária vendégül látásával zárják a selejtezőket.

A csütörtökön 20:45 órakor kezdődő Szerbia–Magyarország összecsapásról az Index élő, szöveges tudósításban, illetve helyszíni összefoglalóval számol be.

Ön szerint mire megy a magyar válogatott az Eb-selejtezőkön? Az első két helyen zárva automatikusan kijutunk a 2024-es Eb-re!

Pótselejtezőről jutunk ki a németországi viadalra.

Sem egyenes ágon, sem pótselejtezőről nem jutunk ki...

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT

Szeptember 7., csütörtök:

20.45: Szerbia–Magyarország

20.45: Litvánia–Montenegró

Felkészülési mérkőzés:

Szeptember 10., vasárnap:

Magyarország–Csehország 18.00

A további menetrend

Szeptember 10., vasárnap

Montenegró–Bulgária

Litvánia–Szerbia

Október 14., szombat

Bulgária–Litvánia

Magyarország–Szerbia

Október 17., kedd

Litvánia–Magyarország

Szerbia–Montenegró

November 16., csütörtök

Montenegró–Litvánia

Bulgária–Magyarország

November 19., vasárnap

Szerbia–Bulgária

Magyarország–Montenegró

(Borítókép: Szoboszlai Dominik a Magyarország–Litvánia-meccsen 2023. június 20-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)