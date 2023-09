Meglepő helyen követhetjük Szoboszlai Dominikék Európa-liga-mérkőzéseit

Szeptember 21-től kezdetét veszi a második számú labdarúgó európai kupasorozat, az Európa-liga csoportköre, melyben érdekelt a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool is. Most kiderült, hogy az RTL Három televíziócsatornán és az RTL+ online platformon is közvetítik a mérkőzéseket, míg a Liverpool első találkozója előbbi csatornán lesz látható Magyarországon.