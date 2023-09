Schäfer András csapata kétpercnyire volt a csodától a Real Madrid ellen

Lejátszotta története első Bajnokok Ligája-mérkőzését Schäfer András együttese, az Union Berlin. Az elmúlt években páratlan építkezést bemutató piros-fehérek öt éve még a német másodosztályban szerepeltek, most pedig rögvest a rekordgyőztes Real Madrid otthonában kezdhették meg az európai kalandozást.

Kezdés előtt a hazaiak sztárja, Rodrygo arról beszélt, bármennyire is a Real a meccs esélyese, rágós falatnak ígérkezik az Union, amely az utóbbi időszakban a Bundesliga legnagyobbjainak is meg tudott akadni a torkán, lásd a Bayern elleni tavalyi 1–1-es bajnokit a páratlan miliőjű Stadion An der Alten Förstereiben.

A magyar válogatott középpályást sérülés miatt továbbra is nélkülöző, az őszi kupakeretbe nem is nevező berliniek kifejezetten védekező taktikát választottak a meccsre. Urs Fischer először vetette be csapata nyár végi szerzeményét, az Európa-bajnok Leonardo Bonuccit, aki a Juventus színeiben jó néhány nagy csatát megélt a Real ellen (is).

A spanyolok az első félidőben több mint 70 százalékos labdabirtoklási fölényt építettek ki, emellett tizenkétszer próbálkoztak gólszerzéssel, ám hiába az óriási dominancia, Frederik Rönnow kapusnak mindössze egyszer, Joselu 3. percben eleresztett, jobb alsóba tartó fejesénél kellett védenie.

A házigazda még jobban megnyomta a szünet utáni pillanatokat, alig három perc leforgása alatt Rönnow-nak két nagy bravúrt is be kellett mutatnia, míg a kettő között a kapufa is kisegítette egyszer Rodrygo tizenhatoson belül eleresztett kapáslövésénél.

A folytatásban csökkent a vendégkapura nehezedő nyomás, ám a 63. perc elején ismét csak a kapufa mentette meg a berlinieket – Joselu fejese és a dán kapus újabb bravúrja után.

Már-már úgy tűnt, az óriásit küzdő németek elvisznek egy pontot a Real Madrid otthonából, amikor a hosszabbítás hajrájához érve, a spanyolok 16. (!) szöglete után Jude Bellingham az üres kapuba tudott passzolni egy lecsorgót (1–0)!

Az év elején a Ferencvárostól igazolt Aissa Laidouni kezdőként 66 percet töltött a Santiago Bernabéu gyepén.

A Galatasaray a 86. és 88. percben szerzett góllal mentett pontot a meccs hajrájában tíz emberrel védekező Köbenhavn ellen az A csoportban (2–2).

LABDARÚGÁS

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A CSOPORT

Galatasaray (török)–Köbenhavn (dán) 2–2 (0–1)

21.00: Bayern München (német)–Manchester United (angol)

B CSOPORT

21.00: Sevilla (spanyol)–Lens (francia)

21.00: Arsenal (angol)–PSV Eindhoven (holland)

C CSOPORT

Real Madrid (spanyol)–Union Berlin (német) 1–0 (0–0)

21.00: Braga (portugál)–Napoli (olasz)

D CSOPORT

21.00: Real Sociedad (spanyol)–Internazionale (olasz)

21.00: Benfica (portugál)–Salzburg (osztrák)

