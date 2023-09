A Fradi szerb vezetőedzője együtt fejlődne csapatával, minden mérkőzésen győzni akar

Csütörtök este kezdi meg őszi európai kupaszereplését a Ferencváros, a magyar rekordbajnok a harmadik számú sorozat, az Európa-konferencialiga főtábláján méreti meg magát, az első mérkőzésen pedig a szerb Csukaricski lesz az ellenfele. Dejan Sztankovics, a ferencvárosiak vezetőedzője Máté Csabától vette át a stafétát a selejtezősorozat végeztével. A szerb tréner székfoglalójában elmondta, hogy tiszteli a magyar szakember munkásságát, de több szempontból változtat majd a csapat játékstílusán, azt viszont megígérte, hogy a Fradi továbbra is támadó szellemű futballt képvisel majd.

Szerda délután a szerb szakember első alkalommal tartott hivatalos sajtótájékoztatót a Groupama Arénában, ahol egy nap múlva fogadja csapata a Csukaricsit az Ekl csoportkörének nyitányán. Dejan Sztankovics leszögezte: természetesen készültek szerb ellenfelükből, a hétvégi, Crvena zvezda elleni mérkőzésüket is kiemelt figyelemmel követték. Ezért elmondhatja, hogy olyan fiatal és tapasztalt játékosok erősítik a Csukaricskit, akik nem félnek a kihívástól, keményen beleállnak a párharcokba, így természetesen nem számíthatnak könnyű mérkőzésre ellenük.

Két hete dolgozom csak együtt a csapattal, miközben a válogatottakban szereplő játékosokkal ennél is kevesebb időm volt megismerkedni, de annyit elmondhatok, hogy egyelőre teljesen elégedett vagyok a kerettel. Látom a játékosokban a tüzet, a küzdeni akarást, és hogy napról napra fejlődni akarnak, abszolút ez az a filozófia, amit viszont szeretnék látni a játékosokon

– részletezte a 45 éves vezetőedző első tapasztalatait a Ferencváros élén.

A tréner úgy folytatta: „az akaraton és a küzdőszellemen kívül azt is látom a csapatban, hogy hatalmas benne a fejlődési potenciál, így minden erőmmel azon leszek, hogy a maximumot hozzam ki játékosaimból. ”

Fotó: Illyés Tibor / MTI Dejan Sztankovics

Dejan Sztankovics elmondta, edzői filozófiájához kapcsolódik – amit játékosként is képviselt –, hogy minden mérkőzésen kizárólag a győzelem elfogadható, így a Ferencváros kispadján is ezt képviseli majd. Hozzátette:

természetesen rendkívül hosszú a szezon, így a kockázatvállalás is játékuk része lesz, de bízik benne, hogy elképzeléseivel eléri azokat a célokat, amelyek a Ferencváros nevéhez méltóak.

„A Crvena zvezda kispadján is nyomás alatt dolgoztam, ugyanúgy elvárás volt a bajnoki cím és az eredményes nemzetközi kupaszereplés, mint itt, így számomra nem tartogat különösebb kihívást ez a helyzet. Mivel a Ferencvárosról van szó, egyértelmű, hogy minden sorozatban maradandót szeretnénk alkotni” – utalt ezzel arra Sztankovics, hogy legutóbb edzett csapata, a Sampdoria kispadján a kiesés ellen küzdött – majd ki is esett az élvonalból –, ellenben most a Ferencvárosnál elvárás a siker és a trófeák begyűjtése.

A szerb szakvezető elmondta: azért fogadta el a Ferencváros ajánlatát, mert egyeztek elképzeléseik a vezetőséggel, és azért jött ide, hogy együtt fejlődjön a csapattal. Mint mondta, ezt csak kis lépésekkel lehet elérni, napról napra egyre több munkát beletenni az edzésekbe, de hiába telt el még rövid idő, úgy érzi, hogy jó úton járnak.

Sztankovics sajtótájékoztatója végeztél kifejezte köszönetét a Ferencváros vezetőségének a rendkívül kedves fogadtatásért, még annak ismeretében is, hogy tudja, milyen nehéz körülmények között vette át a csapatot.

Szívem mélyéről szeretnék köszönetet mondani a klub vezetőségének és a csapat minden egyes tagjának, hogy ekkora szeretettel fogadtak. Minden erőmmel azon leszek, hogy teljes mértékben kiszolgáljam a Ferencváros méltán híres szurkolóit, és több trófeát nyerjünk a jövőben

– zárta gondolatait a szerb szakember.

A sajtótájékoztatón Sztankovics mellett az a Mohamed Besic foglalt helyett, aki múlt héten a Nagyecsed elleni győztes (8–0) kupamérkőzésen tért vissza hosszú sérüléséből.

Az FTC középpályása elmondta: rendkívül nagy öröm volt több mint hét hónap kényszerpihenő után újra pályára lépnie, sőt, gólt is szerzett, egyúttal köszöni a bizalmat a vezetőedzőnek.

Fotó: Illyés Tibor / MTI Muhamed Besic és Dejan Sztankovics

„Nem szeretném összehasonlítani a Ferencváros legutóbbi három vezetőedzőjét, mivel mindannyian más karakterek” – utalt ezzel Besic arra, hogy Sztankovics már az idei szezon alatt a harmadik szakember a Fradi kispadján. Majd elmondta: „Sztankovics egy hatalmas név a szakmában, rendkívüli energiát hozott a csapatba és az edzésekre egyaránt, eltérő víziója van a játékról, de erről egyelőre többet nem szeretnék elárulni”.

Besic hozzátette, tisztában vannak azzal, hogy nagyon nehéz csoportba kerültek az Ekl-ben, de tavaly még ennél is erősebb kvartettben lettek elsők az Európa-ligában, így céljaik nem változtak:

mindenképpen a továbbjutás, és a tavaszi folytatás a tűzték ki maguk elé.

A Ferencváros–Csukaricski Ekl-csoportmérkőzést csütörtök este 18.45-kor játsszák a Groupama Arénában, az Index pedig helyszíni tudósítással, és percről percre frissülő hírfolyammal jelentkezik a helyszínről.

A Ferencváros pontos Ekl-menetrendje

1. forduló, szeptember 21 .: Ferencváros–FK Cukaricki 18.45

.: Ferencváros–FK Cukaricki 18.45 2. forduló, október 5.: ACF Fiorentina–Ferencváros 21.00

ACF Fiorentina–Ferencváros 21.00 3. forduló, október 26.: KRC Genk–Ferencváros 21.00

KRC Genk–Ferencváros 21.00 4. forduló, november 9.: Ferencváros–KRC Genk 18.45

Ferencváros–KRC Genk 18.45 5. forduló, november 30.: FK Cukaricki–Ferencváros 21.00

FK Cukaricki–Ferencváros 21.00 6. forduló, december 14.: Ferencváros–ACF Fiorentina 18.45

(Borítókép: Illyés Tibor / MTI)