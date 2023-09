Juhász Roland beadta felmondását, a fehérvári edző munkája is veszélyben

A Fehérvár FC labdarúgócsapata múlt hétvégén szégyenszemre búcsúzott a Magyar Kupától, miután vereséget szenvedett a két osztállyal „lejjebb” szereplő ESMTK ellen. A kudarc könnyen lehet, hogy az utolsó szög volt a fehérváriak koporsójában, a vezetőedző Bartosz Grzelak pozíciója is veszélyben, míg sajtóinformációk szerint Juhász Roland, a klub sportigazgatója beadta lemondását.

A szerencsének – meg bírói tévedésnek a Puskás Akadémia–Budapest Honvéd-mérkőzésen – is köszönhető volt idén májusban, hogy az egyik legnagyobb költségvetéssel gazdálkodó Fehérvár FC labdarúgócsapata a bajnokság utolsó fordulójában kiharcolta bennmaradását. A fehérváriak túlzás nélkül tragikus idényt zártak, de a nyár közepén rajtoló szezont már úgy kezdték, hogy kiesési problémákkal nem számolnak, stabil csapat akarnak lenni az OTP Bank Ligában.

Egyelőre viszont ettől távol áll Bartosz Grzelak legénysége, finoman szólva sem kezdte acélosan a bajnokságot: egy győzelem és egy döntetlen mellett négyszer szenvedett vereséget, míg szégyenszemre a Magyar Kupából kiesett a harmadosztályú ESMTK ellen. A pesterzsébeti csapat elleni mérkőzés után a Fehérvár szurkolói levetették a mezt a játékosokkal, miközben nagyon úgy néz ki, hogy a vezetőségben is komoly változásokat idézett elő a kudarc.

A Sportal.hu információi szerint Juhász Roland, a Fehérvár FC sportigazgatója, korábbi válogatott futballista beadta felmondását, így hosszú idő után elszakadhat a klubtól, amelyhez ezer szállal kötődik. Sajtóinformációk szerint Juhász a hétvégi, Zalaegerszeg elleni bajnoki mérkőzésen már nem sportigazgatóként lesz jelen a helyszínen. A Fehérvár FC eközben azt kommunikálta, hogy ugyan nem erősíti meg ezen információt, de a közeljövőben lesz bejelentenivalója.

Juhász Roland 2022 októbere óta látja el a sportigazgatói teendőket, míg játékosként bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett a Vidivel.

És mi lesz Bartosz Grzelak sorsa? A svéd szakember jövője is kérdéses a klubnál, nem csoda, mivel a tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is szenved a csapat, mi több, a kupából is búcsúzott nála két ligával „lejjebb” rangsorolt ellenféllel szemben. Sajtóinformációk egyelőre úgy tudják, hogy a vezetőség bizalma él Grzelak felé, de a hétvégi – előbb már említett – Zalaegerszeg elleni bajnoki döntő lehet számára.

Fotó: Getty Images Bartosz Grzelak

Sőt, a csakfoci.hu arról ír, a fehérvári vezetőség már keresi a svéd szakember utódját, a lista első helyén pedig az a Máté Csaba áll, aki a Ferencváros kispadján kiharcolta az Európa-konferencialiga-csoportkört, 10-ből kilenc mérkőzést megnyerve „regnálása” alatt. Mint ismert, a magyar vezetőedző helyét Dejan Sztankovics vette át a rekordbajnoknál.