Áll a bál: pereskedéssé fajulhat a nemrég még ünnepelt sztár és a bajnok viszonya

Az együttes a Diego Maradona-éra után először, 33 év után lett ismét Olaszország bajnoka, a 24 éves nigériai csatár pedig a Serie A gólkirályaként a legjobb támadó díját is besöpörte, ahogyan természetesen az év álomcsapatába is bekerült.

Vitte is volna a nyáron boldog-boldogtalan, ám Aurelio De Laurentiis klubelnök/tulajdonos kötötte az ebet a karóhoz: nincs az a pénz, amiért lemondana csapata egyik, ha nem a legjobb játékosáról.

No, erről az állapotról jutottunk el mára oda, hogy a nagy szerelemből óriási válás lehet Nápolyban.

A jelenlegi helyzet a következő: a csatár leszedte a közösségi felületeiről majdnem az összes Napolival kapcsolatos képét, ügynöke pedig jogi lépések megtételét lebegtette be a klubbal szemben a játékos jóhírének csorbítása okán.

Az ok?

Napoli's admin on TikTok trolling Victor Osimhen? Or what's this nonsense for your own player?



This is INSANE pic.twitter.com/QvPluTDbep