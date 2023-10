Botrány az EKL-mérkőzés után: két játékost letartóztattak, az elnököt is megütötték

Csütörtök este az Európa-konferencialiga csoportkörében az AZ Alkmaar labdarúgócsapata 1–0-ra legyőzte a Legia Varsót, a mérkőzés után azonban nagyon ritkán látott botrány alakult ki a lengyel csapat és a rendőrök között, melynek eredményeképpen letartóztattak két labdarúgót, és a Legia klubelnökét is megütötték.

Evangelos Pavlidis góljának köszönhetően az AZ Alkmaar megszerezte első pontjait a harmadik számú európai kupasorozat, a Konferencialiga csoportkörében azok után, hogy az első fordulóban háromgólos előnyről szenvedett vereséget a bosnyák Zrinjski Mostar ellen. Akkor a hollandok egyik szakértője még a félidőben, az Alkmaar háromgólos vezetésénél tett rosszízű megjegyzést a bosnyák riválisra, mondván nem érti, amatőr csapatok hogyan szerepelhetnek európai kupasorozat főtábláján. Majd láss csodát, ezen kijelentés után a Zrinjski négy gólt rúgott az Alkmaarnak.

Úgy tűnik, minden Alkmaar-mérkőzés után történik valami szokatlan, ezúttal viszont sokkal súlyosabb események játszódtak le a Legia Varsó elleni mérkőzés után. Történt ugyanis – lengyel újságírók beszámolói szerint –, hogy az 1–0-ra végződő mérkőzés után a holland rendőrök egyszerűen nem engedték a Legia játékosait és a stábtagokat a csapatot szállító buszhoz. Ezt még azzal magyarázták a hollandok, hogy a hazai szurkolók éppen akkor hagyták el a stadiont, de az már nehezen védhető, hogy miért nem engedték ki később a buszt a stadion területéről, majd szállítottak le két lengyel labdarúgót, és vették őrizetbe őket.

Kibice zdążyli przywyknąć do agresywnych zachowań policji i ochrony. Dzisiaj o ich uprzejmości przekonali się nasi piłkarze, których nie chciano wypuścić ze stadionu pic.twitter.com/q8i8nrYOYN — Marcin Bodziachowski (@Bodziach_LL) October 5, 2023

A beszámolók szerint erre azért került sor, mert az egyik játékos, Radovan Pankov korábban úgy ellökött egy biztonsági őrt, hogy súlyos sérüléseket szenvedett. A lengyelek szerint viszont erről közel sem volt szó, a letartóztatott Pankov és Josue mindössze verbálisan küzdött a rendőrökkel, tettlegességre nem került sor.

A feszültség a felek között már a mérkőzés elején kialakulhatott, mivel a lengyel szurkolókkal az este korábbi szakaszában meggyűlt a hollandok baja, ezért sem bánhattak kesztyűs kézzel később a játékosokkal. Sőt, miután leszállították a buszról és őrizetbe vették a két labdarúgót, a klub elnöke, Dariusz Mioduski elkísérte játékosait, a felvételeken pedig az is jól látszik, hogy a rendőrök többször ellökték és megütötték a sportvezetőt.

A holland sajtó arról számolt be, hogy a lengyel szurkolók közül többen jegy nélkül jutottak be a stadionba, míg a mérkőzés előtt a Legia szimpatizánsai összecsaptak a rendőrökkel, akik ellen gumibotokat és paprikasprét vetettek be. A holland rendőrség egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt a történtekről.

