A Fradi szerb edzője pluszpontként tekint a hosszabbításban elbukott győzelemre

Dejan Sztankovics vezetőedző nem elvesztett két pontnak tartja, hogy a Fiorentina a hosszabbításban egyenlített, sokkal inkább megszerzett egy pontként látja a Ferencváros 2–2-es döntetlenjét az idei döntős otthonában a labdarúgó Konferencia-liga második fordulójában.

„Abszolút nem vagyok szomorú és nem kesergek. Ez egy fantasztikus meccs volt, nagyon büszke vagyok a csapatra és a játékosokra, mert 65 percig jobban futballoztunk. Ez egy pluszpont, amit szereztünk. Persze lehetett volna győzni, vagy még jobban játszani, de nincs miért bánkódni. A 60. perc környékén megszerezhettük volna, de a 97. percben akár meg is kaphattuk volna a harmadik gólt. Ilyen a futball” – értékelt a firenzei találkozó után a magyar bajnok szerb szakembere.

Sztankovics az MTI érdeklődésére Ben Romdhanénak nemcsak a támadó játékát, hanem a védekezésben elvégzett munkáját is kiemelkedőnek nevezte. Hozzátette, sokat készültek vele erre az összecsapásra, az izraeli középpályás pedig sokat harcolt és mindent beleadott. Lecserélését pedig azzal indokolta, hogy ezt a tempót, amivel futballozott, képtelenség lett volna végig bírni a mérkőzés lefújásáig.

A Ferencvárosnál már az érkezésem előtt is nagyszerű munkát végeztek, és folyamatosan fejlődött a klub, ezt kell folytatni tovább velem is. Ez Magyarország első számú klubcsapata, amely bátor mentalitással rendelkezik, ezért nekem is bátornak kell lennem. Amiben már most látom a fejlődést, az a szervezettség és az akarat, de lesz ez még jobb is