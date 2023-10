Egy óra gála, harminc perc gyötrelem, ikszelt Firenzében a Fradi

Bravúros döntetlent ért el a Ferencváros a Fiorentina otthonában, de nagyon közel volt a még nagyobb siker, hiszen a 66. percben még két góllal vezetett, sőt, még a 94. percben is előnyben volt a magyar bajnok. Az is igaz ugyanakkor, hogy a végén annak is örülni lehetett, hogy a firenzeiek nem fordították meg a meccset...