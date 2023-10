Az angolok az izraeli és a palesztin zászlókat is kitiltanák a stadionokból

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, azaz a Premier League vezetői is reagáltak a Gázai övezetben kirobbant konfliktusra. A The Athletic beszámolója szerint a PL azt javasolta az élvonal 20 klubjának, hogy a közeljövőben ne engedjék be stadionjaikba sem az izraeli, sem a palesztin zászlókat.