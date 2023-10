Guardiola: Két Aranylabda kellene, egy Messinek, egy mindenki másnak

Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere is megszólalt a 2023-as Aranylabda-átadással kapcsolatban, véleménye szerint Lionel Messi és Erling Haaland is megérdemelné a díjat.

Az elmúlt napokban több médium is arról számolt be, hogy eldőlni látszik a trófea sorsa, az argentin válogatottal világbajnok Messi nyolcadszor is a csúcsra ér.

Az angol bajnokságot, FA-kupát, Bajnokok Ligáját és európai Szuperkupát is nyerő Manchester City szombaton a Brightont fogadja a Premier League-ben, a mérkőzést megelőző pénteki sajtótájékoztatón pedig Guardiolát is faggatták az október 30-án kiosztásra kerülő díjról.

A menetelésből oroszlánrészt vállalt magára Erling Haaland, aki 53 tétmérkőzésen 52 gólt szerzett, további kilencet pedig előkészített.

Mindig is azt mondtam, hogy az Aranylabdát ketté kellene osztani, egyet Lionel Messinek, egyet pedig mindenki másnak adnának oda, úgyhogy igen, Haaland nyerhetne. Tripláztunk, kismillió gólt szerzett. Ugyanakkor Messi legrosszabb szezonja is olyan, mint másnak a legjobbja. Mindketten megérdemelnék. Szeretném, hogy Haaland nyerje meg, mert hozzásegített minket azokhoz a trófeákhoz, amiket megszereztünk, nagyon örülnék neki. Viszont Messi világbajnok lett

– vélekedett a kérdésről Pep Guardiola.