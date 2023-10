Ráijesztettek a Bayern Münchenre, nagyon csúnya lett a vége

Pedig finoman szólva sem indult ideálisan a mérkőzés a német rekordbajnok számára, hiszen Joshua Kimmich már a negyedik percben piros lapot kapott, vagyis gyakorlatilag az egész összecsapást tíz fővel hozta le Bayern.

Más kérdés, hogy a szünetre így is emberelőnybe kerültek a hazaiak, mivel a túloldalon kétszer is utolsó emberként szabálytalankodtak, ezért előbb Klaus Gjasula, majd a hajrában Matej Maglica is piros lapot kapott.

Az első félidőben még csak les miatt érvénytelenített találatig jutott a Bayern Leroy Sané révén, a fordulást követően viszont már kiszakadt a gólzsák: az 51. és a 76. perc között hétszer(!) is betalált, és végül 8–0-ra győzött a müncheni gárda.

A sort Harry Kane kezdte, aki a játékrész derekán saját térfeléről(!) is bevette a Darmstadt kapuját, a kettő között pedig még egy gólpasszt is kiosztott az ugyancsak kétszer eredményes Jamal Musialának. Hogy teljes legyen a gála, arról is tett: a 89. percben ő állította be a végeredményt.

Az angol válogatott csapatkapitánya kilenc bajnokin 17 kanadai pontot termelt eddig, 12 gól és 5 gólpassz áll a neve mellett.

Mazraui a botránya után két gólpasszával tűnt ezúttal ki, Sané szerzett két szabályos gólt is, Thomas Müller pedig három kanadai pontot (1+2) termelt a 8–0-s siker során.

Bundesliga, 9. forduló

Augsburg–Wolfsburg 3–2

Bayern München–Darmstadt 8–0

Mönchengladbach–Heidenheim 2–1

Stuttgart–Hoffenheim 2–3

Werder Bremen–Union Berlin 2–0

18.30: RB Leipzig–Köln

Az élmezőny állása: 1. Bayern München 23 pont (34–7), 2. Leverkusen 22/8 meccs (25–7), 3. Stuttgart 21 (27–11), 4. Dortmund 20/8 (17–8), 5. Hoffenheim 18 (20–16), 6. RB Leipzig 17/8 (19–7)