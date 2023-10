A Rolling Stones nem hozott szerencsét, egy másik brit lett a hős a Barca–Realon

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) csúcsrangadóján a Barcelona az Olimpiai Stadionban 2–1-re kikapott a feltámadó Real Madridtól. A hős ezúttal is Jude Bellingham volt, aki az utolsó fél órában duplázott.

A 255. el Clásicóra készültek a felek, ezúttal a Camp Nou átépítése miatt a korábbi Espanyol-stadionban, eddig minimális madridi fölényt mutatott az örökmérleg: 102 Real-sikerre 100 Barca-győzelem jutott, 52 döntetlen mellett.

A legutóbb a királyi gárda 4–0-ra nyert a Barcelona vendégeként a kupában, most viszont a brit The Rolling Stones is kilátogatott, hogy támogassa a katalánokat.

Egyórányi Barca-fölény

Ez úgy festett, hogy sikerül is, hiszen már a 6. percben vezetést szerzett a házigazda, a Manchester Citytől érkező Ilkay Gündogan a négy gólpassza mellett az első barcelonai találatát jegyezte egy ide-oda pattogó labdát a hálóba lőve (1–0).

Maradt támadásban a Barcelona, Fermín López az első negyedóra végén a kapufát találta el, majd a fordulást követően Inigo Martínez fejesénél is a hazai pályaalkatrész segítette ki a vendégeket.

Pillanatokkal később Kepa Arrizabalagának kellett nagyot védenie Ronald Araújo helyzeténél, nagyon úgy festett, hogy csak a különbség lesz kérdéses ezen a klasszikuson.

A cserék után felébred a Real Madrid

Ahhoz képest, hogy egy órán át egy klasszikus kilences sem volt a pályán, három perc alatt mindkét csapat pályára küldött egy középcsatárt, itt Robert Lewandowski, ott Joselu érkezett csereként, továbbá Luka Modric is vele együtt a középpályára.

Ezzel pedig fel is javult az addig szenvedő királyi gárda játéka, előbb ugyan még ki kellett imádkozni Joao Cancelo óriási lehetőségét, utána viszont Aurélien Tchouaméni lövésénél már Marc-André ter Stegennek kellett bravúrt bemutatnia.

Pillanatokkal később pedig már a német kapus is tehetetlen volt: Gavi mentése után Jude Bellingham elé került a labda, ő pedig 25 méterről borzasztóan nagy gólt lőtt a bal felsőbe (1–1).

A hajrához közeledve előbb Eduardo Camavinga eseténél a Real Madrid játékosai reklamáltak büntetőt, majd Lewandowski fejese kerülte el a fővárosiak kapuját.

Amikor már úgy festett, hogy nem születik döntés a 255. klasszikuson, ismét jött Bellingham, aki Modric rossz labdaátveli próbálkozása után közelről lőtt a kapuba (1–2).

Nem lehet szomorú Gareth Southgate angol kapitány, hiszen a nyáron klubot váltó két klasszisa egyaránt remekel: Harry Kane kilenc Bundesliga-meccsen 17 kanadai pontnál (12 gól, 5 gólpassz) jár a Bayern Münchennél, Jude Bellingham pedig 13 Real-meccsén 13 találatnál és három gólpassznál tart.

La Liga, 11. forduló

Barcelona–Real Madrid 1–2 (Gündogan 6., ill. Bellingham 68., 92.)

Az élmezőny állása: 1. Real Madrid 28 pont (23–8), 2. Girona 28 (25–13), 3. Barcelona 24 (23–12), 4. Atlético Madrid 22/9 meccs (23–8)

(Borítókép: Jude Bellingham (b). Fotó: Alex Caparros / Getty Images)