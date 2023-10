Willi Orbán, Fiola Attila, Varga Barnabás és Sallai Roland. Most pedig könnyen lehet, Kalmár Zsolttal folytatódik a sor. A sor, mely a magyar válogatott kényszerű hiányzóinak nevéből áll a novemberi Eb-selejtezők előtt.

Főhet Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának feje, miután nem sikerült Kaunasban Litvánia ellen élni a lehetőséggel, és egy idegenbeli győzelemmel biztossá tenni a 2024-es Európa-bajnokságon való részvételt, úgy fest, mintha elátkozták volna a kerettagokat. A november 16-án rendezendő szófiai, Bulgária elleni idegenbeli meccsen, majd az azt követő, 19-ei, Montenegró elleni találkozón mindössze egy pont is elég lenne ahhoz, hogy nemzeti csapatunk kvalifikáljon a németországi kontinensviadalra, ám egyre nagyobb kérdés, hogy fog kinézni az a csapat, mely pályára fut majd az említett meccseken...

A szombati Fehérvár–DVTK bajnoki előtt a szakértők jó része úgy számolt, Kalmár jó eséllyel kezdő lehet Szófiában, miután több a középpályás- és a támadósorban bevethető futballista is kidőlt Rossi alapemberei közül, ő viszont egyre jobb formát mutat a Vidiben. Mindez azonban veszélybe került.

„A hazai együttesnél a válogatott Kalmár Zsolt sérülés miatt a meccskeretbe sem került be” – írja baljósan a mérkőzésről megjelent helyszíni tudósításában a Nemzeti Sport. A meccs óta eltelt időben szárnyra kapott pletykák szerint térdproblémák hátráltatták a 28 éves középpályást, ám ennek komolyságáról részleteket nem tudni. A 2021 tavaszán, Andorrában elszenvedett térdsérülése és az azt követően több mint 450 napig tartó rehabilitációja fényében Kalmár esetében mindezt különösen óvatosan kell kezelni.

A középpályás Litvániában eltiltás miatt nem léphetett pályára, előtte, a Szerbia elleni hazai 2–1-es győzelem alkalmával a 63. percben állt be csereként Styles helyére. Styles a hétvégén ugyancsak hiányzott az angol harmadosztályban szereplő Barnsley keretéből, eltiltás miatt amúgy sem léphetett volna pályára. Az azonban szintén aggasztó, hogy a hétközi bajnokin, miután gólt szerzett a Shrewsbury Town ellen, szünetben kisebb sérülés miatt kellett lecserélni őt is...

A nemzeti együttesben három találatnál járó Kalmár 2020 őszén épp Szófiában szerezte meg az első gólját a csapatban. Akkor emlékezetes szabadrúgásgólt lőtt a Vaszil Levszki Stadionban, ráadásul előtte egy gólpasszt is kiosztott Willi Orbánnak – teljesítményével egyértelműen a három évvel ezelőtti meccs hőse volt. Az akkori találkozó hasonló – ám talán még nagyobb – téttel bírt, mint a most következő. A Nemzetek Ligája B divíziójában elért helyezésnek köszönhetően az Európa-bajnoki pótselejtező rájátszásába került anno a válogatottunk, a szófiai 3–1-es győzelem pedig azt jelentette, sikerrel vettük az elődöntőt. Ezt a találkozót követte az Izland elleni, Puskás Arénában lejátszott meccs, és a Kalmár szabadrúgásánál is emlékezetesebb Szoboszlai Dominik-féle szóló, azzal a lövéssel a végén, mely a 2021 nyarára halasztott Európa-bajnokságon való részvételünket jelentette.

Európa-bajnoki selejtezők, a további program

November 16., csütörtök

20.45: Bulgária–Magyarország

20.45: Montenegró–Litvánia

November 19., vasárnap

15.00: Magyarország–Montenegró

15.00: Szerbia–Bulgária