Hajrágólok döntöttek a Fehérvár és az Újpest rangadóján

Az első teljes kör tapasztalataival felvértezve csapott össze Székesfehérváron a Fehérvár FC és az Újpest FC a labdarúgó NB I 12. fordulójában. A két együttes nyitófordulóban lejátszott, július végi találkozóján a lila-fehérek 2–1-re diadalmaskodtak, igaz, ezúttal hiányzott Nebojsa Vignjevics együttesének keretéből a meccs akkori hőse, a súlyos térdsérüléséből lábadozó Matija Ljuljics. Ott volt viszont az a Csoboth Kevin, akit mind a mai napig sokat vitatott piros lappal szórt ki Karakó Ferenc a Megyeri úton...

S ha már ott volt a pályán, már a második percben egy veszélyes újpesti kontrában vállalt szerepet a hatszoros válogatott szélső. Más kérdés, hogy a vendégcsapat ebből még nem tudta megszerezni a vezetést. Nem úgy a nyolcadik percben, mikor Heinz Mörschel lapos centerezése után Peter Ambrose fordult le a Csongvai Áronról az ötös előterében és lőtt ballal a léc alá – Tóth Balázs kiszolgáltatott helyzetben volt a hárításhoz (0–1).

Szívhatták a fogukat a vidisták, egy perccel a találat előtt ugyanis még Kenan Kodrónak volt ziccere a másik kapu előtt, csakhogy 12-13 méterről a szöget jól záró Djordje Nikolicsba lőtt. A szerb hálóőr tatabányai kupameccsen nyújtott teljesítményét a jelek szerint nagyra értékelte Vignjevics, a korábban az FC Baselt is megjárt kapus ugyanis a harmadik forduló óta először védhetett bajnokin.

A 13. percben közel járt előnye megduplázásához az Újpest, de hiába bólintott Tóth kapujába közelről Vincent Onovo, Ambrose helyezkedése miatt beintették a lest. A partjelző által a pályán meghozott ítéletet a videobíró – a múlt vasárnapi derbihez hasonlóan ezúttal is Erdős József – is megerősítette bő fél perc alatt... A folytatásban inkább a Vidi játékosai előtt adódtak a nagyobb lehetőségek, Nikolicstól azonban egyetlen bravúrra sem volt szükség. A vendégcsapat – különösen a szünet előtti tíz-tizenöt percben – mélyen visszaállt, és inkább a kontrákra építve reménykedett a második (szabályos) gól megszerzésében.

Fordulás után megint csak az Újpesté volt az első helyzet, Csoboth lövése Kodro blokkját követően pattogott el a hosszú alsó mellett – meglepetésre szöglet helyett azonban kirúgás következett. Eztán a Fehérvár jó tíz percre benyomta a vendégcsapatot saját tizenhatosa elé, ezúttal Nikolicstól már bravúr is kellett a házigazda „nullán” tartásához: Bese Barnabás ígéretesen tekeredő lövését tolta szögletre a jobb alsó sarok elől. Nem sokkal később Tajti Mátyás válaszolt egy döngő kapufával jó 22 méterről kapura küldve a labdát, de az állás maradt a 0–1.

Miként maradt a 70. perc után is, pedig a Vidi-tábor tagjai jó darabig azt hihették, tizenegyeshez jut a csapatuk. Schön Szabolcs került a földre a tizenhatoson belül, miután a kapujából kimozduló Nikolics homályra vetődött. Andó-Szabó Sándor elsőre be is fújta a büntetőt, majd hosszas videózás után a VAR-kocsi jelzett, inkább nézze meg a monitoron az esetet. A visszajátszásokból pedig kiderült, az újpesti kapus olyan rossz ütemben dobta el magát, nemhogy a labdához, a fehérvári támadóhoz sem ért. A tizenegyes így elmaradt. Igen ám, csakhogy rögvest adta is magát a kérdés a Sóstói stadion lelátóján: ha nincs büntető, vagyis nem volt kontakt, úgy mégis miben esett el Schön. S ha a semmire dobta fel magát, nem kellett volna-e sárga lapot adni neki, ami történetesen már a második lett volna neki ezen az estén... Érezhette a veszélyt az FC Dallas korábbi légiósa is, aki látva, hogy Andó-Szabó visszavonja a tizenegyest, menten vissza is sprintelt a Vidi térfelére, minél messzebb legyen a játékvezetőtől.

Talán a VAR-szabályok anomáliája, hivatalosan a videó alapján ugyanis nem bírálhatnak felül második sárga lap elmaradásáért meg nem ítélt kiállítást, mindenesetre a nyolcszoros válogatott játékos maradhatott a pályán. A Vidi pedig maradt lendületben, az utolsó 30 percre beszállt, sérüléséből visszatérő Kalmár Zsolt passzából Kodro lőtt kapufát. A 80. percben pedig már nem volt szerencséje az violáknak, – ki más? – Schön centerezéséből a másik fehérvári csereember, Lirim II. Kastrati öt méterről a hálóba bombázott (1–1).

S fehérvári részről jutott még egy csattanó a hajrára, Branko Pauljevics ugyanis hajmeresztő hibával saját ötöse csücskénél állva középre, az épp ott álló Mamoudou Karamokónak fejelte oda a labdát, aki mellre vette, majd anélkül, hogy lepattant volna a jobb felső sarokba továbbította azt (2–1).

Az Újpest veresége ellenére is maradt a tabella harmadik helyén, ám lemaradása akár hét pontra is nőhet a második helyezetthez képest, amennyiben az FTC és a Paks is megnyeri a vasárnapi bajnokiját. A Vidi jobb gólkülönbségével feljött az ötödik pozícióba.

A többi pályán történt

A Mezőkövesd hazai pályán 2–1-re legyőzte a Debrecent. A kövesdiek múlt vasárnap nyertek először otthon, mostani sikerükkel pedig a tizenegyedikről a tizedik helyre léptek előre. A DVSC ebben az idényben még nem tudott idegenben győzni a bajnokságban – számolt be az MTI.

A Puskás Akadémia gól nélküli döntetlent játszott vendégével, a DVTK-val. A hazaiak immár öt mérkőzés óta veretlenek, a diósgyőriek pedig négy találkozó óta nyeretlenek az élvonalban.

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

Mezőkövesd Zsóry FC–Debreceni VSC 2–1 (Cseke 4., Cseri 10., ill Bárány 25.)

Puskás Akadémia–DVTK 0–0

Fehérvár FC–Újpest FC XX–XX (L. II. Kastrati 80., Karamoko 89., ill. Ambrose 8.)