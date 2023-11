Az FC Barcelona kicentizte a három pontot San Sebastiánban

A kezdés a hazaiaké volt, a baszkok helyzeteket is kidolgoztak, a vendégcsapat az első félidő közepétől adott életjelet magáról, és az addig döntően védekezni kényszerült katalánok már támadásban is jeleskedtek. A szünet előtti hajrában büntető is kinézett a Barcának, de hiába találták el Joao Félix lábát a hazai tizenhatoson belül, a játékvezető nem látta szabálytalannak az esetet.

A második félidőben is folytatódott a kiegyenlített, kicsit meddő mezőnyjáték, amelyben a kapuk ritkán forogtak veszélyben, és akkor sem sikerült nagyobb helyzetet kidolgozni egyik félnek sem. A katalánok a végén aztán csak felszolgálták a feketelevest:

Ilkay Gündogan beadását Ronald Araújo fejelte a hazai kapuba lesgyanús helyzetből. Következett a VAR–vizsgálat, majd érvényesítették a találatot.

Az uruguayi védő először volt eredményes a bajnoki szezonban, az előző idényt – amelyben 22 meccsen játszott – gól nélkül zárta a La Ligában. A Barcában augusztus 20-a után ismét pályára lépett Pedri, a sérülés miatt több mint két hónapot kihagyó 20 éves válogatott középpályás az 57. percben váltotta Robert Lewandowskit.

Xavi Hernández csapata három döntetlen és egy vereség mellett a nyolcadik győzelmét aratta, hatodik idegenbeli fellépésén három győzelem és három döntetlen a mérlege. A Real Sociedad öt győzelem és négy döntetlen mellett harmadszor kapott ki, hazai környezetben két döntetlen, majd négy győzelem után először maradt alul a bajnoki szezonban.

A héten mindkét csapatnak jelenése lesz a Bajnokok Ligája csoportkörében: katalánok kedden Hamburgban a Sahtar vendégei lesznek, a baszkok szerdán a Benficát fogadják.

A szombati játéknap többi mérkőzése közül említést érdemel a listavezető Girona 4–2-es győzelme az Osasuna otthonában. A találkozón a vendégcsapat szerzett vezetést, majd hazai fordítás után a második félidő második részében szerzett három góllal gyűjtötte be a három pontot – a szezonban már tizedik alkalommal – a jó formában lévő katalán együttes. A Sevilla a hajrában mentett pontot Vigóban – Júszef en–Nesziri a 84. percben volt eredményes –, a Real Betis úgy győzte le 2–0-ra otthon a Real Mallorcát, hogy a vendégcsapat a második félidőben emberhátrányban játszott.

La Liga, 12. forduló