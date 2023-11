A Fradi számára a győzelem kinyitná az ajtót a nyolcaddöntő felé

„Tisztában vagyok vele, mi vár ránk holnap. Okosan kell játszanunk, és rendezettnek kell lennünk, amikor nálunk van a labda, mert tudjuk, hogy az egyik legnagyobb veszélyt a labdavesztés jelentheti” – nyilatkozott a szerb edző az FTC szerdai sajtótájékoztatóján.

Fotó: MTI Dejan Sztankovics

Hozzátette, tudja, hogyan építik fel támadásaikat a belgák, és megjegyezte, hogy egyik legveszélyesebb fegyverük az ellentámadás.

A harmadik számú európai kupasorozat F csoportjában három kör után az olasz Fiorentinának, a Ferencvárosnak és a Genknek is öt pontja van, a szerb FK Csukaricski pedig pont nélkül áll az utolsó helyen.

Sztankovics úgy vélekedett, jelenleg mindhárom ötpontos csapatnak ugyanolyan esélye van a továbbjutásra.

Nem szeretek számolgatni, mert a pályán dől el minden, de egy győzelem megnyitná az ajtót számunkra a nyolcaddöntő felé. Rendkívül fontos meccs lesz

– magyarázta.

A magyar és a belga együttes október 26-án gól nélküli döntetlent játszott egymással Genkben. Stankovic felidézte, hogy igazán kemény, nagyon taktikus mérkőzés volt, amelyen mindkét csapat nagyon sokat futott.

„Úgy gondolom, hasonló lesz a holnapi meccs is olyan tekintetben, hogy mindkét csapatnak megvannak a lehetőségei arra, hogy alkalmazkodjon az ellenfélhez. Számunkra a legfontosabb, hogy ilyen esetben akár formációt váltsunk, akár a védekezésen változtassunk” – fogalmazott a tréner.

Hangsúlyozta, egyrészt 95 percig kell majd összpontosítaniuk, másrészt nagyon fontosak lesznek az apró részletek, például a szögletek, a szabadrúgások, illetve a második labdák is döntő jelentőségűek lehetnek.

Sztankovics elárulta, játékosai közül csak Varga Barnabásra nem számíthat sérülés miatt, a többiek készen állnak, és ez nagyon jó lehetőségeket kínál számára.

Sigér Dávid felidézte, hogy a belgiumi találkozón mindkét csapatnak voltak helyzetei, de olyan nagyon sokat nem forogtak veszélyben a kapuk, elsősorban a biztonság volt a fontos, bár magasan húzták meg a védelmi vonalat.

Látjuk, hogyan alakultak az eredmények a csoportban. Féltávhoz értünk, és nagyon izgalmas, ahogy nekiindulunk a második felének. Az eddigi mérkőzéseken az rajzolódott ki, hogy ezen a meccsen is nagyon fontos lesz, ki mennyi pontot szerez. Sorsdöntő lehet annak kapcsán, ki örülhet majd a végelszámolásánál

– vélekedett.

A középpályás szerint inkább egy találat dönthet csütörtökön, nem számít gólgazdag találkozóra.

Hozzáfűzte, kisebb izomfáradtsága már a múlté, vasárnap is keretben volt, és be is állt a Kecskeméten 2–1-re elveszített bajnoki mérkőzésen, és fizikálisan teljesen jól érezte magát a pályán.

A Genk elleni mérkőzés csütörtökön 18.45-kor kezdődik a Groupama Arénában. A meccsről élő tudósítással jelentkezünk!

Európa-konferencialiga, F csoport, 4. forduló

csütörtök 18.45: Ferencváros–Genk (belga)

csütörtök 18.45: Csukaricski (szerb)–Fiorentina (olasz)

A csoport állása 1. Fiorentina 3 1 2 – 10–4 6 5 2. Ferencváros 3 1 2 – 5–3 2 5 3. Genk 3 1 2 – 4–2 2 5 4. Csukaricski 3 – – 3 1–11 −10 0

Korábbi eredmények

1. forduló

Genk (belga)–Fiorentina (olasz) 2–2

Ferencváros–Csukaricski (szerb) 3–1

2. forduló

Fiorentina (olasz)–Ferencváros 2–2

Csukaricski (szerb)–Genk (belga) 0–2

3. forduló

Genk–Ferencváros 0–0

Fiorentina (olasz)–Csukaricski (szerb) 6–0