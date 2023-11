A Hamburgban légióskodó, ám ott nem sok játéklehetőséghez jutó Németh András március óta először került be a magyar labdarúgó-válogatott keretébe. A 21. születésnapját november 9-én ünneplő támadó behívásáról Marco Rossi szövetségi kapitány külön is beszélt az M4 Sportnak adott interjúban, kijelentve, a játékosnak mihamarabb csapatot kell váltania, ha azt akarja, a jövőben is a nemzeti tizenegy tagja lehessen.