Marco Rossi és a főszereplők örömszavai az Európa-bajnoki kvalifikáció után

A csapatkapitány Szoboszlai Dominiknak az öltözői ünneplésre volt szüksége ahhoz, hogy el tudja hinni, mi történt a szófiai Európa-bajnoki selejtező hajrájában. Kalmár Zsolt könnyek között értékelte a Bulgária elleni 2–2-vel kiharcolt kvalifikációt. A szövetségi kapitány, Marco Rossi pedig arról beszélt, nem emlékszik olyan meccsre edzői pályafutásából, amelyen ennyi kialakított helyzet után is aggódni kellett, hogy egyáltalán a döntetlen meglesz-e...

Másfél órával lefújás után is a Szép volt, fiúk! és a Marco Rossi, Marco Rossi! éltetéstől volt hangos a szófiai Vaszil Levszki Stadion előtere. A magyar válogatott drukkerei a főbejárat előtt felállított kordonnak támaszkodva ünnepeltek, tapsoltak, fotózkodtak a stadiont elhagyó hősökkel. Bár a csütörtök esti találkozó nem alakult terv szerint, drámai körülmények között, a 97. percben született öngóllal csak összejött az az egy pont, ami biztos Európa-bajnoki részvételt ér a magyar futballválogatottnak 2024-re.

Nem emlékszem olyan meccsünkre a válogatottnál, amelyen ennyi gólhelyzetet dolgoztunk volna ki, és hibáztunk el. Az utolsó pillanatig küzdöttünk, és mindent megtettünk a meccsen annak érdekében már az elejétől egészen a végéig, hogy megnehezítsük a saját dolgunkat – értékelt nem sokkal korábban az M4 Sport kamerája előtt Rossi kapitány. – Nem voltunk például elég okosak, érettek ahhoz, hogy megőrizzük az emberelőnyünket, jól olvassuk a mérkőzés alakulását. Sok fiatal játékosunk van, javulnunk kell ebből a szempontból. El kell mondani, hogy szerencsések is voltunk, de csak az utolsó percben, a labdarúgás istene, aki valószínű együtt nézte a meccset az Aranycsapattal, úgy döntött, hogy megérdemeljük ezt a közvetlen kijutást az Európa-bajnokságra.

Hozzátette, bár tűnhet úgy, a meccs végén szerencsénk volt, valójában az az elképesztő erőfeszítés fizetődött ki, amit a játékosok letettek az asztalra. Nemcsak ma, a teljes selejtezősorozatban eddig.

„Nehéz most élvezni ezt a pillanatot, mert részemről és a csapat részéről is túl sok szenvedéssel járt. Azok a magyarok pedig, és sok ilyen magyar van, akik nálam jóval kevésbé szeretik a válogatottat, jó lenne, ha ők most szégyenkeznének.”

Hozzátette, a végjátékban akadt olyan pillanat, mikor úgy érezte, ez a hajó elment, vasárnap délután, a Montenegró elleni ki-ki meccsen kell majd kiharcolni a kijutást.

„A kispadon azt hittük, hogy ennek a meccsnek már annyi, amikor a végén egyenlítettünk. Irreálisnak tűnt. De ez jellemző ránk, nem tudunk elérni semmit szenvedés nélkül. Ma pedig gyakorlatilag a mérkőzés lefújásáig szenvedtünk” – fogalmazott Rossi.

„Őrült egy találkozó volt, drámával a végén, amiből pozitívan jöttünk ki. Annyi minden történt itt a kilencven perc alatt, hogy egész estén át lehetne beszélni róla – vette át a szót az M4 kamerája előtt Dibusz Dénes. – De valahogy nekünk az Eb-kijutásunk az mindig hasonló körülmények között jön össze, de minden jó, ha a vége jó. A mérkőzésen minden tőlünk telhetőt elkövettünk azért, hogy megnehezítsük a saját dolgunkat, helyzeteket hagytunk ki, visszaadtuk az emberelőnyt, de azért az még így is nagy igazságtalanság lett volna, ha vereséget szenvedünk.”

Fontos volt, hogy az elején megszereztük a vezetést – nyilatkozta az első magyar gólt szerző Ádám Martin. – Mondtam is a szabadrúgásnál Dominiknak, hogy verje be oda erővel a labdát a védők és a kapus közé, ott fogok érkezni. Én szívesen belerakom a fejem az ilyen helyzetekbe, ezzel nincs semmi gond. Fordulatos, izgalmas mérkőzést sikerült játszanunk, de az első félidőben az első gólunkra rá kellett volna rúgjuk a másodikat. Milos kiállításáig teljesen rendben volt a játékunk, ott viszont jött egy fordulat. A hosszú évek szisztematikus munkája azonban meghozta végül a gyümölcsét, plusz azért a szerencse is jól jött.

Szoboszlai Dominik az interjúfolyosón arról beszélt, sokáig fel sem fogta, mi történt a végjátékban. Hiába látta, hogy a hálóba kerül a labda, attól félt, lest intenek, vagy valami más okból visszavonja a gólt a VAR, így nem mert annyira önfeledten örülni. Az öltözői ünneplés segített neki felfogni, hogy megvan a várva-várt cél, az Európa-bajnoki részvétel.

Cikkünk frissül...

Labdarúgás

Európa-bajnoki selejtezők, program

November 16., csütörtök

Bulgária–Magyarország 2–2 (Delev 24., Deszpotov 79. – 11-esből, ill. Ádám M. 10., Petkov – öngól 97.)

Később

20:45: Montenegró–Litvánia

November 19., vasárnap

15:00: Magyarország–Montenegró

15:00: Szerbia–Bulgária