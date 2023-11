Szoboszlai Dominik kicsit olyan, mint a csúcson lévő Lionel Messi volt Barcelonában

Dibusz Dénes parádés védésekkel segítette győzelemhez a válogatottat, a második félidőben egymás után négyszer hárított, elképesztő bravúrokat mutatott be.

A Ferencváros kapusa a mérkőzés után kifejtette: ilyen talán még sosem történt vele, hogy négyszer hárított egymás után, ezért még vissza is kell néznie védéseit, mert annyira az események hatása alatt állt azon pillanatban.

Érdeklődtünk is nála: vajon ez volt-e a legjobb mérkőzése a válogatott színeiben?

Ezeket nagyon nehéz összehasonlítani, mindig az aktuális élmény a legfrissebb, és ennek a hatása alatt van leginkább az ember. Az utolsó tíz-tizenöt perc nagyon eseménydúsra sikeredett, de nagyon örülök neki, hogy sikerült mindannyiszor hárítanom. Azért legyünk őszinték, hogy amikor egymás után jöttek a lövések, az utolsó labdánál szerencsém is volt, hiszen gyakorlatilag üres kapu volt már a montenegrói játékos előtt, de nem találta el jól a labdát, és a kezemben kötött ki. Örülök neki, hogy én is hozzá tudtam tenni a magamét, de a csapat megharcolt azért, hogy ilyen eredménnyel zárjuk ezt a mai mérkőzést és a selejtezősorozatot is. Nagyon nagy munkát tett bele mindenki. Végig csapatként funkcionáltunk, és szerintem mindenki büszke lehet erre az eredményre