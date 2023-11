28 játékos vette ki a részét a magyar labdarúgó-válogatott Eb-kijutásából

Hat olyan futballista van, aki mind a nyolc összecsapáson szerephez jutott, közülük pedig a kapus Dibusz Dénes mellett a csapatkapitány Szoboszlai Dominik és a védelemben Szalai Attila végig is játszotta valamennyi találkozót. Rajtuk kívül minden alkalommal kezdő volt a nemzeti együttes legtapasztaltabb tagja, a 77-szeres válogatott Nagy Ádám is, akit háromszor lecserélt a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető. A védelem másik oszlopos tagja, Lang Ádám hét meccset játszott végig, egyszer pedig becserélték. A hatodik százszázalékos futballista pedig a középcsatár Ádám Martin, akit a mérkőzések felén be-, míg a másik felén lecserélt Rossi.

Szintén az alapcsapat tagja Kerkez Milos, aki vasárnap, a Montenegró elleni utolsó összecsapást hagyta ki eltiltás miatt, illetve hozzá hasonlóan hétszer szerepelt a védekező középpályás Styles Callum is. A támadók közül Sallai Rolandot és Varga Barnabást vélhetően csak a sérülés akadályozta meg, hogy minden meccsen szóhoz jussanak, mindketten a két novemberi összecsapásról hiányoztak. Rajtuk kívül még Nego Loic gyarapította hattal a válogatottságainak számát.

A védelem vezérére, Willi Orbánra sérülés miatt csak a meccsek felén számíthatott Rossi, aki nem félt a fiatalokhoz nyúlni, ugyanis Szuhodovszki Soma és Kata Mihály személyében újoncokat is avatott az Eb-selejtezők során. Csoboth Kevin és Balogh Botond pedig pályafutása során először kezdett a címeres mezben, utóbbi egyetlen lehetősége alkalmával végig is játszotta a Montenegró ellen 3–1-re megnyert zárófelvonást.

A magyar válogatott 16 gólján hét játékos osztozott: Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik négy-négy, Ádám Martin és Sallai Roland pedig két-két találatot szerzett, míg Willi Orbán, Vécsei Bálint és Nagy Ádám egyszer volt eredményes. A 16., egyben legfontosabb gól viszont Aleksz Petkov nevéhez fűződik: a bolgár védő a saját kapujába fejelte a labdát a csütörtöki Eb-selejtezőn, és azzal vált biztossá a nemzeti együttes Eb-részvétele.

A magyar válogatott öt győzelemmel és három döntetlennel, veretlenül és csoportelsőként jutott ki a jövő évi, németországi kontinenstornára, amelynek december 2-i sorsolását a második kalapból várja majd.

Az Eb-selejtezők során a magyar labdarúgó-válogatottban szerepelt játékosok

8-szor: Dibusz Dénes, Szalai Attila, Lang Ádám, Nagy Ádám, Szoboszlai Dominik, Ádám Martin

7-szer: Kerkez Milos, Styles Callum

6-szor: Sallai Roland, Varga Barnabás, Nego Loic

5-ször: Csoboth Kevin, Bolla Bendegúz, Kalmár Zsolt

4-szer: Willi Orbán, Botka Endre, Gazdag Dániel

3-szor: Fiola Attila, Nagy Zsolt

2-szer: Kleinheisler László, Kata Mihály, Németh András

1-szer: Vécsei Bálint, Baráth Péter, Ferenczi János, Balogh Botond, Szuhodovszki Soma, Horváth Krisztofer

A magyar gólszerzők

4 gólos: Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás

2 gólos: Ádám Martin, Sallai Roland

1 gólos: Nagy Ádám, Willi Orbán, Vécsei Bálint

öngól: Aleksz Petkov (bolgár)

Kíváncsi a magyar válogatott szövetségi kapitányának eddigi karrierjére és életére? Megjelent az IndaPress kiadásában Folytassa, Mister! címmel Marco Rossi életrajzi könyve, exkluzív fotókkal és soha nem hallott történetekkel. Kattintson ide a könyv megvásárlásához!

Ha találkozni szeretne a a magyar válogatott szövetségi kapitányával, hogy dedikálja az új könyvet, ma kora délután megteheti. Részletekért kattintson ide!