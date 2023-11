Világszám: a magyar U-válogatott kapus bekerült a Barcelona felnőttkeretébe

Az FC Barcelona 17 esztendős magyar játékosa, Yaakobishvili Áron is bekerült a katalánok utazókeretébe a Rayo Vallecano elleni szombat délutáni bajnokira.

Nem alakult jól a Barcelona szempontjából a válogatottszünet, hiszen a németeknél megsérült Marc-André ter Stegen. Bár egy darabig úgy tűnt, lehet esély a hétvégi játékára, Xavi Hernández vezetőedző pénteken bejelentette, hátproblémákkal küzdő első számú kapusa a hétvégén nem lesz bevethető. Ami viszont az egyiknek óriási pech, az a másiknak sosem látott lehetőség: a német labdarúgó helyére ugyanis a gránátvörös-kékek magyar tehetsége, a mindössze 17 éves Yaakobishvili Áron került be a Rayo Vallecano elleni találkozó utazókeretébe.

A rendszerint a Barca U19-es együttesében szóhoz jutó, ám az elmúlt másfél évben többször is a felnőttekkel tréningező kapus most először lehet ott egy La Liga-meccsen. A katalánok közösségi oldalain megjelent posztból pedig azt is tudjuk, hogy a 36-os számú szerelést viseli majd. Xavi másik két bevethető kapusa a 24 éves Inaki Pena és a 19 esztendős, a felnőtteknél még szintén nem debütált Ander Astralaga lesz a találkozón.





A vélhetően kezdő Pena sem számít túl rutinosnak: ugyan az előző idényben – csereként – átesett a tűzkeresztségen, a Barcelona első csapatában csupán kétszer lépett pályára, felnőttszinten csak a Galatasaraynal töltött kölcsönszezonjából van még pár mérkőzése, két Európa-liga-találkozó és hat bajnoki.

A címvédő 13 forduló után a harmadik, a Rayo Vallecano a 10. helyen áll a La Liga 2023–2024-es idényében. A két együttes összecsapása magyar idő szerint 14 órakor veszi kezdetét.