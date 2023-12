Német–magyar Eb-meccs olvasóink vágya, és nem a holland, olasz duó a rémálom

Így álltak össze a kalapok

A válogatottakat az Európa-bajnoki selejtezősorozat végeredményének megfelelően rendezték kalapokba, annyi kiegészítéssel, hogy a rendező Németország házigazdaként automatikusan az első helyre került.

Ezzel marad öt hely az első kalapban, ami az öt legjobb csoportgyőztesnek járt, ezt pedig a megszerzett eredmények alapján összegezték: az ötcsapatos csoportok minden eredménye számított, ott, ahol hat válogatott viaskodott, az utolsóként záró elleni két eredmény kiesett.

Így mindenkinek nyolc lejátszott meccse van az összevetésben, amelyben a 6. helyen zártunk, és így pont átcsúsztunk a 2. kalapba.

Az elsőbe végül igazi sportági nagy vadak kerültek: Portugália, Franciaország, Spanyolország és Belgium után Anglia biztosította helyét.

Az Eb-selejtezőről automatikusan kijutó válogatottak rangsora 1. J Portugália 8 8 – – 30–2 28 24 1. kalap 2. B Franciaország 8 7 1 – 29–3 26 22 1. 3. A Spanyolország 8 7 – 1 25–5 20 21 1. 4. F Belgium 8 6 2 – 22–4 18 20 1. 5. C Anglia 8 6 2 – 22–4 18 20 1. 6. G MAGYARORSZÁG 8 5 3 – 16–7 9 18 2. kalap 7. D Törökország 8 5 2 1 14–7 7 17 2. 8. I Románia 8 4 4 – 10–5 5 16 2. 9. H Dánia 8 5 1 2 13–9 4 16 2. 10. E Albánia 8 4 3 1 12–4 8 15 2. 11. F Ausztria 8 6 1 1 17–7 10 19 2. 12. B Hollandia 8 6 – 2 17–7 10 18 3. kalap 13. A Skócia 8 5 2 1 17–8 9 17 3. 14. D Horvátország 8 5 1 2 13–4 9 16 3. 15. H Szlovénia 8 5 1 2 14–9 5 16 3. 16. J Szlovákia 8 5 1 2 13–8 5 16 3. 17. E Csehország 8 4 3 1 12–6 6 15 3. 18. C Olaszország 8 4 2 2 16–9 7 14 4. kalap 19. G Szerbia 8 4 2 2 15–9 6 14 4. 20. I Svájc 8 2 5 1 17–10 7 11 4.

Az automatikusan kvalifikáló 20 gárda mögé helyezik még be azt a hármat, amely a pótselejtezős ágak győzteseként kiharcolja a helyét a kontinensviadalon.

Mivel ezeket a mérkőzéseket majd csak márciusban rendezik meg, egyelőre csak azt tudjuk meg szombaton, hogy melyik ág győztese kerül az adott csoportokba, így ezen a ponton mi is A, B és C ág győzteseként fogunk hivatkozni rájuk. A menetrend amúgy ez lesz:

Európa-bajnoki pótselejtezők

A liga, elődöntő

Lengyelország (1.)–Észtország (4.)

Wales (2.)–Finnország (3.)

döntő

Wales (2.)/Finnország (3.)– Lengyelország (1.)/Észtország (4.)

B liga, elődöntő

Izrael (1.)–Izland (4.)

Bosznia-Hercegovina (2.)–Ukrajna (3.)

döntő

Bosznia-Hercegovina (2.)/Ukrajna (3.)– Izrael (1.)/Izland (4.)

C liga, elődöntő

Grúzia (1.)–Luxemburg (4.)

Görögország (2.)–Kazahsztán (3.)

döntő

Grúzia (1.)/Luxemburg (4.)– Görögország (2.)/Kazahsztán (3.)

Az elődöntőt március 21-én, a finálét március 26-án rendezik meg.

Így sorsolják a csapatokat

Megvan tehát a 24 golyó a sorsolásra, de hogyan néz majd ki gyakorlatban a sorsolás – vetődhet fel a kérdés olvasóinkban.

Azt tudjuk már, hogy a német válogatott az A csoportba kerül, méghozzá A1-es csapatként. Merthogy a menet szerint jönnek az első kalapos gárdák, amely mellé nem csoportot, hanem egy számot fognak húzni, hogy az abc-ben következő négyes hányadik pozícióját kapják meg.

Ez azért fontos, mert már azt is tudjuk, hogy az adott pozícióban lévő együttesek mikor és hol játszanak egymással a csoportkörben. Az például már fix, hogy Németország az A2-es válogatottal (amely lehet így harmadik vagy negyedik kalapos is) csap össze június 14-én 21 órától a müncheni Allianz Arénában, majd 19-én az A3-assal találkozik Stuttgartban, 23-án pedig az A4-essel Frankfurtban. A metódus amúgy megegyezik a többi kvartettben is, az 1-es a 2-essel kezd, majd a 3-assal találkozik és a 4-essel zár.

A rendszer a folytatásban sem változik, a második kalapban is először az A jelű négyesbe sorsolnak egy együttest, ahhoz rendelnek egy számot, aztán jön a B, a C és így tovább, amíg el nem fogynak a golyók.



Ezután a harmadik és a negyedik kalapnál ismétlődik meg ugyanez, és kialakulnak a négyesek, és egyben a pontos menetrend is.

Német–magyar Eb-meccs olvasóink vágya, nem a holland, olasz duó a rémálom

Az egyedüli biztos az, hogy a mieink a második kalapból nem kaphatnak ellenfelet a kieséses szakaszt megelőzően, így a török, román, dán, albán, osztrák válogatottat egészen biztosan elkerülik szombaton.

Olvasóinkat szavazásra buzdítottuk, hogy kiderüljön, az egyes kalapokból mely ellenfelet szeretnék leginkább.

Ez alapján az egyértelmű álláspont az volt, hogy a házigazdával kerüljünk egy kvartettbe, Németországra még a második legnépszerűbb Angliánál is kétszer többen voksoltak.

Ez mondjuk abból a szempontból nem meglepő, hogy a másik öt gárda az öt legerősebb csoportelső volt, miközben a németek csak felkészülési mérkőzéseket játszottak 2023-ban, és azon is kifejezetten pocsékul teljesítettek: három győzelem és két döntetlen mellett hat vereség is becsúszott! A legutóbbi világversenyeken rendre elmaradtak a várakozásoktól, a 2021-es Eb-n Münchenben játszottunk velük döntetlent, a Nemzetek Ligájában pedig négy pontot szereztünk ellenük a lehetséges hatból, idegenben speciel nyertünk.

A legkevesebb szavazat a vb-döntős franciákra érkezett, akik tükörsimán nyerték meg saját csoportjukat a hollandok és a görögök előtt, vágtak 14-et egy meccsen Gibraltárnak, és idei tíz mérkőzésükön nyolc győzelem és a görögök elleni tét nélküli zárás 2–2-je mellett csak egy vereség csúszott be. „Természetesen” Németország ellen egy felkészülési találkozón...

Melyik válogatottat szeretné ellenfélnek a 2024-es Eb-n az 1. kalapból? Anglia

Belgium

Franciaország

Németország

Portugália

Spanyolország

A harmadik kalapból szerkesztőségünk elsőre egyértelműen Hollandiát emelte ki, mint elkerülendő rivális, mégsem az oranje kapta a legkevesebb voksot!

Persze, itt belejátszhatnak olyan lelki tényezők, minthogy sokan kedvelik az 1988-as Eb-győztest, amelyet még a tíz évvel ezelőtti, keserű amszterdami emlékek (8–1 oda) ellenére is szívesen látnának a csoportban, pedig az erőviszonyok alapján könnyű helyzete nem lenne Marco Rossi csapatának. Ugyanígy a vb-bronzérmes horvátok sem számítanak egyszerű riválisnak, cserébe talán kevesebbeket érdekelne potenciális izgalmas riválisként.

Az viszont már rögvest a legelején látszott, hogy egy másik szomszédunk lesz itt a befutó, és a szlovén, szlovák páros futásból végül előbbi ért be elsőként. A Finnországban és Dániában is „megfázó”, utóbbi ellen otthon ikszelő együttes az egymás elleni rosszabb eredményével maradt le az elsőségről, a keret összértékét tekintve viszont nemcsak a kalap utolsó helyén áll, hanem a 21. ismert gárdából csak Albánia és Románia szorul mögé.

Melyik válogatottat szeretné ellenfélnek a 2024-es Eb-n a 3. kalapból? Csehország

Hollandia

Horvátország

Skócia

Szlovákia

Szlovénia

Az elv hasonló lehetett a 4. kalap esetében is, hiszen azért bármennyire visszafogott volt az olasz szereplés a selejtezőkön, azért csak a címvédőről beszélünk, amely kétszer legyőzte a mieinket a Nemzetek Ligájában, és elütötte a négyes döntőtől.

Az sem volt sokáig fix, mely együttesek kerülnek pontosan az A és a B liga ágára, csak a C-é lett rögvest ismert, a görög, grúz, kazah, luxemburgi négyes pedig a várakozásoknak megfelelően agyonverte kattintásokban az összes riválist.

A legkevesebb az A liga kijutójára érkezett, amiben végül Észtország, Finnország, Lengyelország és Wales csatázik az egyetlen kvótáért.

Melyik válogatottat szeretné ellenfélnek a 2024-es Eb-n a 4. kalapból? Olaszország

Szerbia

Svájc

pótselejtezős (A liga – Észtország, Finnország, Lengyelország, Wales)

pótselejtezős (B liga – Bosznia-Hercegovina, Izland, Izrael, Ukrajna)

pótselejtezős (C liga – Görögország, Grúzia, Kazahsztán, Luxemburg)

Az Eb lebonyolítása – négy pont gyakorlatilag továbbjutást ér

Az előző kontinensviadalon alaposan belehúztunk a negyedik kalapból, hiszen Németország, Franciaország és Portugália érkezett, közülük most legfeljebb az egyik gárda jöhet a mi csoportunkba, de ahogyan említettük, a halálcsoportot egyelőre így sem úsztuk meg.

A LEBONYOLÍTÁS MARADT AZ ELŐZŐ KÉT EURÓPA-BAJNOKSÁGHOZ HASONLÓ: A HAT KVARTETT ELSŐ KÉT HELYEZETTJE, VALAMINT A HAT CSOPORTHARMADIKBÓL A NÉGY LEGJOBB JUT BE A NYOLCADDÖNTŐBE, EZ NÉGY PONTTAL MINDKÉT ESETBEN MINDENKINEK MEGVOLT, VAGYIS EGY GYŐZELEM ÉS EGY DÖNTETLEN GYAKORLATILAG FIX TOVÁBBJUTÁST ÉR.

A 2024. június 14-én rajtoló tornát egyébként tíz német városban (Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Lipcse, München, Stuttgart) rendezik meg, az elődöntőt Dortmundban és Münchenben, a július 14-i finálét Berlinben tartják.

Persze, ha már játék, csináljuk nagyban: arra is kíváncsiak voltunk, hogy az ellenfelek ismerete nélkül látatlanban milyen szereplést várnak olvasóink Szoboszlai Dominikéktól.

A veretlen év és a csoportelsőség meghozta a kedvet: óriási fölénnyel nyert, hogy csoportmásodikként jutunk a legjobb 16 közé, de a következő két opció is továbbjutással számol (harmadik és első helyen), és csak a mezőny végén kullog a két kedvezőtlen kiemenetel.

Ön szerint hogyan teljesít majd a magyar labdarúgó-válogatott a 2024-es Eb csoportkörében? Csoportelsőként jut tovább.

Csoportmásodikként kerül a 16 közé.

Csoportharmadikként végez, és jut nyolcaddöntőbe.

Csoportharmadik lesz, de ez nem ér majd továbbjutást.

Csoportjában a negyedik helyen végez, csak nézői leszünk az egyenes kieséses szakasznak.

Így állunk tehát az év utolsó hónapjára fordulva, szombaton estére már látjuk, hogy mely gárdák ellen kell felvenni a harcot a mieinknek.

(Borítókép: A magyar válogatott játékosai a Himnuszt éneklik középen Szoboszlai Dominik mellette Nagy Ádám a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőn a budapesti Puskás Arénában 2023. november 19-én. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)