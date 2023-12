Felemás Szoboszlai megítélése: visszaesés vagy az egyik legjobb meccs?

Felemás volt Szoboszlai Dominik megítélése a Liverpool csodálatos fordításával záruló, Fulham elleni bajnoki mérkőzésen, a 64. perc legvégén lecserélt magyar válogatott futballistáról jót és rosszat is írtak bőven a nemzetközi sajtóban.

Nem meglepő módon a találkozót követően a meccset szenzációs szabadrúgásával és győztes góljával keretbe foglaló Trent Alexander-Arnoldot választották meg a legjobbnak többnyire nyolcas és kilences érdemjegyet kiosztva a védekezésben azért időnként hibázó védőnek.

A magyar válogatott csapatkapitányával kapcsolatban a legtöbb helyen az volt a verdikt, hogy a kezdeti remek időszak után kissé visszaesni látszik a játéka a Liverpoolnál – ugyanakkor a mezőnymunkáját továbbra is dicsérik a több veszélyes lövéssel jelentkező középpályásnak.

Miután majdnem mindenhol 5–6 között mozgolódott a kalkulusa, kissé kilógott a sorból a Yahoo értékelése: itt ugyanis arról számoltak be, hogy az eddigi egyik legjobb teljesítményét nyújtotta (8). Hiába no, értékelés és értékelés között is lehet ekkora eltérés.

Goal.com: 5. Újabb csendes teljesítmény a nyári igazolástól, nem játszott olyan fantáziával és hatékonysággal, mint ahogyan azt a szezon elején láthattuk.

Thisanfield.com: 6. A sziporkázó idénykezdet után Szoboszlai formája az utóbbi időben kissé visszaesett, de már nagyok az elvárásaink vele szemben. A magyar játékos továbbra is hatékony volt a két büntetőterület között, voltak kaput eltaláló lövései is, és a szokásának megfelelően hatalmas területet játszott be. Pokoli lövései vannak, és sokszor kerül közel a célhoz.

90min.com: 5. Nagyon lendületesen játszott, de a Fulham második egyenlítése előtt hagyta, hogy Jiménez faképnél hagyja.

Liverpool Echo: 6. Trükkösen harcolt ki szabadrúgást a nyitó gól előtt, de egyébként egy újabb visszafogott teljesítményt mutatott be a szünet utáni enyhe javulás ellenére. Lecserélték.

Liverpool.com: 6. Kis híján szerepe volt az első gólban, amikor Leno kiütötte labdáját, de Szalah találatát les miatt nem adták meg. Nem sokkal később szabadrúgást harcolt ki, amiből Alexander-Arnold vezetést szerzett. A második félidőben még kétszer próbált szerencsét távolról, mielőtt lecserélték.

Onefootball.com: 6. Néhány ügyes megmozdulás a magyartól, aki a nyitó gól előtti szabadrúgást is kiharcolta. Ugyanakkor az idő előrehaladtával a játékra gyakorolt hatása csökkent. Lecserélték.

ESPN: 6. Szoboszlainak voltak fényes pillanatai a labdával, és a cselezőképességének köszönhetően harcolta ki a vezető gól előtti szabadrúgást. Ugyanakkor a 65 perce során nem tudott folyamatosan jól teljesíteni.

Liverpoolworld.com: 6. Az első gól előtti szabadrúgást ő harcolta ki, de az első félidőben nem nagyon volt ezen kívül pillanata. A szünet után sokkal nagyobb intenzitással játszott, és meglepetés volt, amikor a 64. percben lecserélték.

Rousingthekop.com: 6. Furcsa módon korán lehozta Jürgen Klopp a magyar válogatott játékost, ugyanakkor a középpályás a Fulham ellen messze elmaradt a legjobb teljesítményétől.

Yahoo: 8. A magyar eddigi egyik legjobb teljesítménye a Liverpool mezében. Kivételes.

Premier League, 14. forduló

szombaton játszották:

Nottingham Forest–Everton 0–1 (0–0)

Newcastle United–Manchester United 1–0 (0–0)

Arsenal–Wolverhampton Wanderers 2–1 (2–0)

Brentford–Luton Town 3–1 (0–0)

Burnley–Sheffield United 5–0 (2–0)

Az élmezőny állása: 1. Arsenal 33 pont (29–11), 2. Liverpool 31 (32–14), 3. Manchester City 30 mérkőzés (36–16), 4. Aston Villa 29 (33–20), 5. Tottenham 27 (28–20), 6. Newcastle 26 (32–14), 7. Manchester United 24 (16–17), ...16. Bournemouth 13 (16–30)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik a Liverpool–Fulham-mérkőzésen 2023. december 3-án. Fotó: Jon Super / AP / MTI)