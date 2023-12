Az Atlético Madrid Frente Atlético nevű szurkolói csoportjának négy tagját is előzetes letartóztatásba helyezték, most pedig a madridi ügyészség négyéves börtönbüntetést kért rájuk – jelentette a The Athletic. A drukkerek januárban a városi rivális Real Madridban futballozó Vinícius Junior képmását jelképesen felakasztották a csapat edzőpályájának közelében található hídra.