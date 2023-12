Az elmúlt hetekben nehéz lett volna azt állítani, hogy kirobbanó formában játszott volna az idei ötödik trófeájáért küzdő manchesteri gárda, Kevin De Bruyne idény előtti kidőlése után Erling Haaland és Jérémy Doku kiválása egyre több döccenőt eredményezett, hiszen a Chelsea (4–4), a Liverpool (1–1) és a Tottenham (3–3) elleni iksz után az Aston Villa vendégeként vereség jött össze, és bár úgy festett, hogy újra győzelmi ösvényre lép a gárda, a Crystal Palace ellen kétgólos előnyről bukott fontos pontokat a 95. percben.

A klubvilágbajnokság azért persze más helyzet, hiszen a többi föderációnál lényegesen jobb lehetőségekkel bírnak az UEFA-tagállamok, nem véletlen, hogy a legutóbbi tíz kiírást egyaránt a Bajnokok Ligája győztese húzta be, és most is ez volt az egyértelmű papírforma.

A japán Urava Red Diamonds könnyed (3–0) elintézése után a rendkívül idős brazil csapat (Fábio kapus 43 éves, az előtte lévő védelemben a Juve és az Inter korábbi játékosa, Felipe Melo 40, a korábbi Real Madrid-balhátvéd Marcelo 35, Samuel Xavier 33) ellen pedig már 40 másodperc után vezetést szerzett a City: Marcelo labdaeladása után Nathan Aké tekerése még a kapufán csattant, a kipattanót viszont Julián Álvarez estében, mellel az üres kapuba továbbította (1–0).

Nála momentán nehéz lenne sikeresebb futballistát találni, mivel a manchesteriekkel megnyert trófeahalom mellett Argentínával Copa Américát, az Eb-győztes olaszok elleni Szuperkupát, és világbajnoki címet is ünnepelhetett – 23 éves korára nagyjából kimaxolta azt, amit egy futballista elérhet...

Azt nem lehet állítani, hogy ez a korai gól megtörte volna a Libertadores-kupát nyerő brazilokat, akik a nagypályás futballmeccsekhez képest teljesen életidegen stílust mutattak be a világnak: gyakorlatilag saját ötösükön belül passzolgattak, cselezgettek, még Fábio kapus is meghúzott két cselt a teljesen ráeső támadókkal szemben, már-már szürreális jelenetek láthattunk.

Előre azért ritkábban tudtak menni a dél-amerikaiak, és bár Ederson hibája után néhány másodpercig büntetőt reklamálhattak, egy les miatt valójában nem forgott veszélyben az angolok kapuja.

A BL-győztes nyomása a 27. percben eredményezett újabb gólt is: Phil Foden kapott nagy helyzetben labdát, centerezési kísérletébe Nino pedig olyan szerencsétlenül nyúlt bele, hogy az a saját kapujában kötött ki (öngól, 2–0).

Félórányi játékot követően lendült csak bele igazán az angol szélső, aki a szünetig négyszer is próbálkozott (mindhiába),a túloldalon előbb a pár hét múlva már 36 éves Germán Cano próbálta 45 méterről meglepni Edersont, akinek Arias fejesénél nem sokkal később már bravúrt kellett bemutatnia. A félidő lezárásaként még egy nagy Jack Grealish-lehetőséget jegyezhettünk fel, az eredmény viszont már nem változott a pihenő előtt.

A fordulást követően mintha mi sem történt volna, jött Foden újabb átlövése, de ezt, és Bernardo Silva ismétlését is hárította Fábio, majd nem sokkal később az angol futballista újabb próbálkozásánál is résen volt a brazil kapus.

A második félidő derekán a cserékkel frissítő brazilok Lima szép szólóival próbálkoztak, de helyzet nem alakult ki belőlük, majd a 70. percben jött minden City-szurkoló rémálma: Rodrit tarolták le, fájdalmas ábrázattal maradt lent, és bár próbálkozott még, végül nem is tudta folytatni a meccset.

Abban a pár másodpercben, amíg ismét a pályán volt, végleg eldöntötte a kupa sorsát a manchesteri alakulat. Julián Álvarez ment el a bal szélen, centerezése után a hosszún csúszva érkező Foden pedig megszerezte azt a gólt, ami már nagyon érett neki (3–0).

A hajrában a jó nevű John Kennedy távoli próbálkozásánál azért Edersonnak is kellett még egyet védenie, és hogy szépen keretbe foglalja a meccset, jött a végén Álvarez, aki egy csel után jobb alsóba lőtt (4–0).

Az argentin az idénybeli 10. gólját szerezte meg, és hat különböző sorozatban (BL, PL, FA-kupa, Ligakupa, angol Szuperkupa, klub-vb) volt már eredményes.

A Manchester City így tehát idén már az ötödik sorozatban ért a csúcsra, Pep Guardiola negyedszer lett edzőként klubvilágbajnok, a Barcelona és a Bayern München korábbi trénere pedig összességében a 37. trófeáját húzta be.

A rendkívül fordulatos bronzmérkőzésen a kétgólos előnyt elherdáló, és még egy büntetőt is elrontó egyiptomi al-Ahli végül 4–2-re legyőzte az Urava Red Diamondsot.

Klubvilágbajnokság (Szaúd-Arábia)

döntő

Manchester City (angol)–Fluminense (brazil) 4–0 (J. Álvarez 1., 88., Nino 27. – öngól, Foden 72.)

bronzmérkőzés

al-Ahli (egyiptomi)–Urava Red Diamonds (japán) 4–2 (J. Ibrahim 19., Tau 25., Koizumi 60. – öngól, Malul 98., ill. J. Kanté 43., Scholz 54. – 11-esből)

(Borítókép: Rodri 2023. december 22-én. Fotó: Francois Nel / Getty Images Hungary)