A csapat beceneve (Merlus, ami lényegében hekket jelent) után Merlus Ultráknak hívott csoport stílusosan a város egyik fő bevételi forrásának számító „fogással” fejezte ki elégedetlenségét.

A kiváltó ok a regionális rivális Brest otthonában szerda este elszenvedett csúfos zakó volt, a 4–0-s kiütésre érkezett válaszként a 400 kiló rohasztott hal az együttes edzőközpontjába.

A felirattal sem finomkodtak:

– üzentek az utolsó előtti, 17. helyen álló klub vezetésének.

Lorient Ultras (known as the Merlus Ultras) have vented their frustration over the team's performance in a unique way.



Following a 4-0 defeat to their derby rivals in Brest, the Merlus Ultras sent a clear message to the team by depositing 400 kilograms of rotten fish at the... pic.twitter.com/UFfpy5cgt3