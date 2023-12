A magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató második Liverpool a listavezető Arsenal együttesét fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának rangadóján az Anfield Roadon. A londoniak tizenegy éve képtelenek nyerni a Pool otthonában, ráadásul a jelenlegi idényben is rendre idegenben botlottak Mikel Arteta tanítványai, így több szempontból is a házigazda tűnik valamivel esélyesebbnek.