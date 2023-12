Megszakadt Szoboszlai Dominik nagy sorozata. Az előző 18. fordulóban egytől egyig a Liverpool kezdőcsapatába jelölt magyar középpályás a Burnley elleni idegenbeli bajnoki első perceit csak a kispadról követhette. Jürgen Klopp menedzser az Alisson – Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, J. Gomez – Elliott, Endo, Gravenberch – Szalah, Gakpo, Núnez tizenegynek szavazott bizalmat kezdőként az újonc otthonában. A liverpooli alapemberekre rá is fér a rotáció: 23 nap alatt már a nyolcadik tétmérkőzésén lépett pályára a csapat.

A rotáció mellett a sérülések is alaposan meghatározták Klopp lehetséges kezdőjét: az Arsenal elleni rangadón az eddigi hat maródi mellé a kulcscsonttörést szenvedő Kosztasz Cimikasz természetesen a keretbe sem kerülhetett be, míg a térdére rúgást kapott Luis Díaz várható pihentetést több brit lap is megjövendölte. A jobb lábas Gomez így kényszerből került a védelem, az eredendően középcsatár Núnez pedig a támadótrió bal szélére.

A felforgatott alapcsapatnak azonban nem sok nyoma volt játékban: a Liverpool az első percektől kezdve úgy futott át a Burnley védelmén, mint éles kés a jól sikerült karácsonyi bejgli töltelékén. Mindössze a 6. percben jártunk, mikor Cody Gakpo átadásából Darwin Núnez egy remekül helyezett, bal alsóba tekert lövéssel megszerezte a vezetést (0–1). Nem sokkal később Szalah iratkozhatott volna fel a gólszerzők közé, de az angolok nagy-nagy kapustehetségeként számon tartott James Trafford bravúrral védeni tudott.

A 29. percben Gakpo lőtt a kapuba egy kipattanót, de a játékvezető nem adta meg a találatot, és mivel nem volt egyértelmű képi bizonyíték arra, hogy nem történt a találat előtt semmi szabálytan, a VAR-szoba nem szólt közbe, hiába ellenőrizték hosszasan az ott helyet foglalók az eseményeket. Pár pillanattal később újfent Szalah villant, ezúttal a keresztléc mentette meg a Burnley-t a második kapott góltól. A játékrész vége előtt Endo Vataru lövésénél mutatott be még egy nagy védést Trafford, így a Liverpool annak ellenére is csak egygólos fórral vonulhatott az öltözőbe, hogy 69(!) százalékos labdabirtoklás mellett 15 gólszerzési kísérletet és nyolc(!) kaput eltaláló próbálkozást tudhatott a neve mellett 45 perc – meg a ráadás – után.

Fordulás után is maradt mezőnyfölényben a Pool, azonban a Burnley kapuja előtt már közel sem volt olyan aktív a vendégcsapat. Az 55. percben Harvey Elliott hajszálpontos lövésével így is összejött egy újabb gól a zöld-fehér mezesektől, de a lesen helyezkedő Szalah pozíciója miatt a VAR segítségével végül visszavonták a találatot. Az így megúszott újabb helyzet lélektani fordulópontnak bizonyult, a hazai játékosok és – a Turf Moor miliője alapján – a közönség is elkezdte elhinni, a tisztes helytállásnál többet is tartogathat számukra ez az este. Dara O'Shea fejese, majd Berg Gudmundsson veszélyeztetett, a kispadoknál egyre idegesebben fel-alá sétáló Klopp pedig joggal érezhette úgy, eljött az idő cserélni. Bő 30 perccel a vége előtt beszállt Curtis Jones, Díaz és Szoboszlai is.

Nem sokkal később épp a magyar középpályás előtt adódott nagy esély: Alexander-Arnold jobb oldali beadása után Jones fejelte azt vissza a hosszú irányába, ott pedig Szoboszlai érkezett, ám szinte a kapufára csavarodva nem tudta a hálóba továbbítani a labdát. A 82. percben ismét Szoboszlai miatt emelhette hangját a kommentátor, a 23 éves játékost nem támadták le a hazai védők, így szabadon vezethette be a labdát a tizenhatos előterébe, majd jó 20 méterről tüzelt, nem sokkal a léc fölé.

A 85. percben Endo hibázott óriásit, a saját térfele közepén az ellenfél színeiben futballozó Jacob Bruun Larsenhez passzolva, utóbbi azonban elhamarkodta a lövést, így Alisson bravúrral le tudott érni a jobb alsó felé tartó labdára. A másik kapu előtt Díaz veszélyeztetett – a 86. minutumban a vendégek első kaput eltaláló kísérletét összehozva a második játékrészben! A 90. percben aztán csak-csak eldöntötte a három pont sorsát a Liverpool: Díaz ezúttal nem lőtt éles szögből, inkább csinált egy cselt, majd sarokkal kiugratta Diogo Jotát, utóbbi pedig szinte nullszögből, a kivetődő kapus lábai között kötényben elgurítva a hosszú alsóba helyezett (0–2).

Győzelmével a Liverpool megelőzte az egy meccsel kevesebbet játszott Arsenalt és feljött a tabella első helyére. A londoni ágyúsok csütörtök este lépnek majd pályára a 19. fordulóban, a városi rivális West Ham Unitedot fogadják majd.

A nap korábbi mérkőzésein történt

Kisebb focicsodával indult a Boxing Day Angliában: több mint másfél hónap elteltével nyert ismét bajnokit a Nottingham Forest. Az egy hete edzőt váltott együttes az előző idényben bravúros negyedik helyet szerző Newcastle United otthonából vitte el a három pontot a Premier League 19. fordulójában (1–3).

Sorozatban nyolcadik bajnokiján maradt veretlen a Kerkez Milost is foglalkoztató Bournemouth, ráadásul az együttes a Fulham elleni 3–0-s győzelemmel feljött a felsőházba, a tabella 10. helyére. A magyar válogatott védőt bokasérülés miatt továbbra is nélkülözni kénytelen Andoni Iraola vezetőedző.

A két újonc csatájából a Luton Town jött ki győztesen: a Sheffield United a hajrában született öngólokkal – előbb Jack Robinson, majd Anisz Ben Szliman vette be saját kapuját – 3–2-re kikapott hazai pályán.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 19. FORDULÓ

Burnley–Liverpool FC 0–2 (Núnez 6., D. Jota 90.)

Korábban

Newcastle United–Nottingham Forest 1–3 (Isak 23. – 11-esből, ill. Wood 45+1., 53., 61.)

Bournemouth–Fulham 3–0 (J. Kluivert 44., Solanke 62. – 11-esből, Sinisterra 93.)

Sheffield United–Luton Town 2–3 (McBruine 61., Ahmedhodzic 69., illetve Doughty 17., J. Robinson 77., Szliman 81.)

Később

Manchester United–Aston Villa 21.00

Szerda

Brentford–Wolverhampton Wanderers 20.30

Chelsea–Crystal Palace 20.30

Everton–Manchester City 21.15

Csütörtök

Brighton–Tottenham Hotspur 20.30

Arsenal–West Ham United 21.15

