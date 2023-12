Egy évvel ezelőtt halt meg Pelé, egész Brazília rá emlékezett

A Megváltó Krisztus szobránál, Rio de Janeiróban egy projektor segítségével Pelé nevét és 10-es mezszámát vetítették ki az ország egyik leghíresebb látványosságára, a megemlékezés során pedig felolvasták Ferenc pápa üzenetét is.

Fotó: AP

„Pelé, ahogy Edson Arantes do Nascimento világszerte ismertté vált, kétségtelenül egy olyan sportoló volt, aki egész életében egy sportoló pozitív vonásait mutatta. A "Futball királyának" emléke sokak fejében kitörölhetetlen marad, az új generációt pedig arra ösztönzi, hogy a sport által erősítse a köztünk lévő köteléket, az egységet” – írta a katolikus egyház vezetője.

A santosi Pelé Múzeumban és a játékos szülőhelyén, Tres Coracoesben is vallási megemlékezést tartottak. Egykori klubja, a Santos FC stadionjában, a Vila Belmiróban Pelé egyik fia, Edson Cholbi do Nascimento tíz fehér léggömböt engedett a magasba a kezdőkörből.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) egy videóösszeállítással emlékezett, és azt írta: „Pelé öröksége mindig élni fog”.

Pelé a Santosban mutatkozott be a felnőtteknél, majd vált világklasszis játékossá, a csapatot közel húsz évig, 1956 és 1974 között erősítette. Pályafutását a New York Cosmosban zárta le, amelyben 1975 és 1977 között három idényben is szerepelt. Klubjaival szerzett trófeái mellett legnagyobb sikereit a válogatottal érte el, amellyel 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok lett. Ez rajta kívül más labdarúgónak még nem sikerült.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az évszázad sportolójává választotta, míg a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) neki ítélte az évszázad futballistája elismerést, illetve 2014-ben a FIFA tiszteletbeli aranylabdásnak nyilvánította, miután az elismerést aktív játékos korában brazilként még nem kaphatta meg.