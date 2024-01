Igaznak bizonyultak az elmúlt napok sajtóhírei: a 47-szeres magyar válogatott labdarúgó, Kleinheisler László a horvát élvonal listavezetőjéhez, a Hajduk Splithez igazolt.

A Hajduk kedd késő délután hivatalos honlapján jelentette be, hogy minden kérdésben egyezségre jutott Kleinheisler Lászlóval, valamint a labdarúgó anyaklubjával, a görög Panathinaikosszal, így a válogatott középpályás kölcsönben Splitben folytatja.

A 29 esztendős labdarúgó múlt télen váltott klubot, ám a zöld-fehéreknél nem tudott alapemberré válni, 21 meccsen mindössze 551 percet játszott és két gólt szerzett. Ugyan sérülések is hátráltatták, mindenesetre beszédes, hogy a válogatott bő keretéből is kikerült, Marco Rossi több mint öt hónapja nem küldött neki meghívót. Alighanem ez – illetve a nyári labdarúgó Európa-bajnokság reménye – is motiválta a mostani döntésben.

Kleinheisler a 30-as számú szerelést viseli majd a horvát bajnokságot féltávnál vezető Hajduk Splitnél.

A játékos korábban kifejezetten sikeres időszakot töltött Horvátországban, az NK Osijek színeiben négy idényen át futballozott és 131 tétmérkőzésen 36 gólban vállalt főszerepet.

A középpályás felnőttszinten a Fehérvár FC, a Puskás Akadémia, a Werder Bremen, a Darmstadt, a Ferencváros és az FK Asztana színeiben szerepelt még az Osijek előtt.

A Hajduk hatpontos előnnyel vezeti a bajnokságot a Rijeka előtt, és hét pont az előnye a 3. helyen álló Dinamo Zagrebbel szemben, igaz, a Rijeka egy, a Dinamo két meccsel kevesebbet játszott