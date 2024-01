Nem először cikkeznek a nemzetközi sajtóban arról, hogy Kylian Mbappé, a világ alighanem legjobb futballistája a Liverpoolhoz szerződhet. Most a Le Parisien arról ír, hogy az eddigi favoritnak tűnő kérő, a Real Madrid mellé a Liverpool is felzárkózott. Ha a francia szupersztár nem hosszabbítja meg szerződését, akkor június 30-án szabadon igazolhatóvá válik, és ingyen távozik a párizsiaktól.

Kylian Mbappé, a Paris Saint-Germain szupersztárja december 20-án töltötte be a 25-öt, de jó esély van rá, hogy a huszonhatodik születésnapját már vagy Madridban vagy Liverpoolban ünnepli. Eddig az egyetlen és legfőbb esélyesnek a Real Madridnak tűnt, de most újból beleerősített a Mersey-parti egylet, amely Szoboszlai Dominikot is foglalkoztatja.

A világ Erling Haalanddal holtversenyben legdrágább és a norvégon kívül talán Jude Bellinghammal együtt legjobb futballistája már egy 2022-es The Telegraph-interjúban arról beszélt, kevésen múlt, hogy 2017-ben a PSG helyett a Liverpoolhoz szerződjön a Monacótól.

Nekem mindig is tetszett a Liverpool és Jürgen Klopp futballja, igen, való igaz, 2017-ben tárgyaltunk – mondta Mbappé az említett cikkben. – Továbbá az édesanyám kedvenc csapata a Liverpool, és ha valaha a Premier League-be szerződöm, akkor az a csapat csakis a Liverpool lehet.

Ez volt 2017-ben, és most megint felerősödtek azok a hangok, amelyek a „Vörösöket” az esélyes kérők közé sorolják. Tudni kell, hogy Kloppék már számolnak Mohamed Szalah esetleges távozásával, és a helyére nagy szükség lenne egy világsztárra. Olyanra, mint amilyen Mbappé. De akár Szalah mellett is el tudnák képzelni a francia zsenit.

Ami tény, hogy idén június 30-án lejár Mbappé szerződése, és akkor ingyen távozhat Párizsból, illetve egészen pontosan a PSG nem kapna érte egy vasat sem. Ingyen igazolásról persze nincs szó, mert ahogy az As című spanyol lap megírta, Mbappé igényei csillagászatiak.

ALÁÍRÁSPÉNZ GYANÁNT 100 MILLIÓ EURÓT KÉR, TOVÁBBÁ 35 MILLIÓ EURÓS ÉVI FIZETÉST. ÉS MINDEZT NETTÓBAN, VAGYIS ADÓZÁS UTÁN!

Mivel december 30-án Mbappé belépett élő szerződésének utolsó hat hónapjába, ezért ettől kezdve engedélyezett tárgyalásokat folytatni a játékossal, és akár előszerződés is aláírható. Úgyhogy a PSG vezetőinek sietniük kell, ha meg akarják hosszabbítani koronaékszerük június 30-án lejáró szerződését.

Érdekes, hogy Christophe Dugarry, a világ- és Európa-bajnok egykori csatár a minap azt nyilatkozta az RMC Sportnak, hogy mindenkinek az lenne a legjobb, ha Mbappé eligazolna Párizsból...

