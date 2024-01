Florian Plettenberg arról számolt be, hogy a német támadó klubja, az RB Leipzig és a Tottenham az egyeztetések végső szakaszában van, mielőtt Werner fél évre kölcsönbe a londoniakhoz igazol.

Néhány részletet kell még tisztázni az esetében, például, hogy a Spursnek lesz-e vásárlási lehetősége a kölcsönszerződés lejártával.

A 27 éves játékos már arra készül, hogy elhagyja a lipcsei edzőközpontot, és visszatérjen a Premier League-be.

* EXCLUSIVE News Timo #Werner: He's on the verge to join @SpursOfficial on a 6-months-loan! It's very hot!



Leipzig and Tottenham in final negotiations today. More details have to be clarified (Option to buy...)



The 27 y/o is ready to leave the training camp of RB Leipzig... pic.twitter.com/HQfJP5CBMg