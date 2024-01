Mint ismert, a világ egyik legértékesebb labdarúgója, Kylian Mbappé szerződése idén nyáron lejár, amennyiben pedig úgy dönt, hogy nem hosszabbítja meg kontraktusát, ingyen távozhat csapatától. A franciák most arról számoltak be, hogy most már tényleg pont kerülhet az Mbappé jövőjével kapcsolatos találgatások végére. Korábban szó volt róla, hogy – édesanyja miatt – akár Szoboszlai Dominik csapattársa is lehet Liverpoolban, de a támadó döntése értelmében a Real Madrid ajánlatát fogadja el.

Fotó: Getty Images Kylian Mbappé

A Foot Mercato francia futballportál szerint ebben nincs semmi meglepő, Mbappé a várakozásoknak megfelelően nyáron elhagyja a Paris Saint-Germaint, és a spanyol fővárosba teszi át székhelyét. A hírek szerint a világbajnok támadó már január 1-je óta folyamatosan kapcsolatban volt a madridiakkal, az egyezség pedig már napokkal ezelőtt megszületett.

Érdekesség, hogy a Real Madrid fizetési ajánlata ezúttal alacsonyabb volt, mint 2022 nyarán, azonban ez sem bizonytalanította el Mbappét: mindenképpen a madridiak játékosa szeretne lenni.