Az ESPN forrásai szerint Mbappé a következő hetekben dönt klubjövőjéről, a Real Madrid, Liverpool kettős közül kerülhet ki az új csapata, amennyiben úgy dönt, hogy elhagyja a francia fővárost.

A PSG továbbra is nagyon szeretné megtartani Mbappét, aki a klub gólrekordere. Ugyanakkor nem aktiválják az egyéves hosszabbítási opcióját, ami azt jelenti, hogy a Bosman-szabály értelmében szabadon tárgyalhat más klubokkal egy esetleges nyári átigazolásról.

Nézze, azt akarom, hogy Kylian Mbappé itt maradjon velünk a PSG-nél. Ő a világ legjobb játékosa, és ez a klub a legmegfelelőbb számára. Központi szerepet játszik a projektünkben. Követtünk el hibákat a múltban, ez normális. Most egy fiatal csapatunk van, francia játékosokkal, türelmesek vagyunk velük szemben. A játékrendszerünk is megváltozott, és most öröm nézni ezt a csapatot. Csapatként támadunk, csapatként védekezünk, ez csodálatos