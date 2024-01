A német futball legendás Császára vasárnap, családja körében hunyt el. Egyike volt azon három személynek, aki játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnoki címet tudott szerezni, a kétszeres aranylabdás érdemeiről naphosszat lehetne értekezni, és az sem véletlen, hogy kis túlzással mindenki, aki a labdarúgás világában érintett, elbúcsúzott tőle.

Így készültek a Spanyol Szuperkupa szerdai elődöntőjére is, a gyászszünetet ugyanakkor méltatlan jelenet kísérte, a szaúdi lelátókról füttyszó szűrődött be a megemlékezés során.

Disgusting scenes as Saudi Arabia fans whistle during the minute silence for Franz Beckenbauer before Real Madrid vs Atletico Madridpic.twitter.com/rf3GmD2mnO