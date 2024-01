Lionel Messi:



◉ Most Ballon d'Or awards (8)

◉ Most European Golden Shoe awards (6)

◉ Most FIFPRO World 11 appearances (17)

◉ Most FIFA The Best Men's Player awards (3)

◉ Most FIFA World Cup Golden Ball awards (2)



The G.O.A.T. 🐐 pic.twitter.com/HjErn4dyuq