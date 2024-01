A 18. életévét január 2-án betöltő futballista 2028 nyaráig szóló egyezséget kötött az előző idényben bajnokságot, FA-kupát és Bajnokok Ligáját, az új kiírásban európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot nyerő együttessel.

A River Plate-től érkező fiatal argentin támadó a világ egyik, ha nem a legígéretesebb fiatal futballistája, így nem meglepő módon sorban álltak érte a topklubok is.

A 171 centiméter magas irányító játékjogát a Sky Sports beszámolója szerint 12,5 millió fontért, valamint különböző bónuszokért kaparintotta meg.

A klub hozzáteszi, hogy a naptári évet a River Plate-nél tölti, mielőtt 2025 januárjában csatlakozik az angol együttes keretéhez.

