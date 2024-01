Fekete hétvége: tragikus hirtelenséggel halt meg két fiatal magyar sportoló

Az Aranyszarvas SE és az Újhartyán VSE is a Pest vármegyei II. osztály Déli csoportjában szerepel, előbbi vezeti a mezőnyt, utóbbi hátránya csak két pont a listavezetővel szemben. Most mind a két klub gyászol, a tavaszi szezonra nem is gondolnak a csapattársak és az edzők.

A pályafutása nagy részét az FC Dabasnál töltő, de az utóbbi négy és fél évben az Újhartyán VSE-ben futballozó Botlik Gábor január 27-én, 32 esztendős korában váratlanul meghalt. Vasárnap este gyertyagyújtással emlékeztek a futballistára az újhartyáni pályán.

Vasárnap hajnalban, 28 éves korában tragikus hirtelenséggel Viniczai Viktor is meghalt. Az Aranyszarvas SE játékosa négy évvel ezelőtt szerződött a tápiószentmártoni klubhoz, az őszi szezonban tizenkét bajnokin négy gólt szerzett, írja a Sportal.