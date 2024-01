Kubatov Gábor erről az InfoRádió műsorában beszélt, amelyben kifejtette, a kelet-közép-európai piac létrehozása is szóba került az Aleksander Ceferinnel közös megbeszélésen. A tervek szerint a regionális nemzetközi ligában magyar, szerb, horvát, bolgár, román és szlovák labdarúgócsapatok mérkőznének meg egymással.

Mi egy kis piacon vagyunk, tízmillió ember. A világ vezető csapatai egymilliárd eurós költségvetéssel bírnak. Mi 50 millióval, és ez be is határol minket, mert csak tízmillió embernek tudunk szponzort hozni, a mi tévés nézettségünk csak erre az országra. Ugyanez a problémája szerintem a Balkánon minden országnak, ugyanez a problémája Bulgáriának és Romániának, és ugyanez a problémája a cseheknek is meg a szlovákoknak is. Kicsi a piac. Kellene valami nagyobb piac, és arra az lenne a megoldás, hogy rövid bajnokságok vannak a környékünkön, és a topcsapatok elmennek, és rájátszást játszanak, és akkor ott megpróbálják összemérni az erőiket. Gondoljunk bele, ha mi itt játszunk a Crvena zvezdával, a Dinamo Zagrebbel, a Ludogoreccel, a Steauával, a Slovan Bratislavával, azért azok más hangulatú meccsek