Német sajtóhírek szerint elmérgesedőben van Thomas Tuchel vezetőedző és a Bayern München vezérkarának viszonya. A bajor klubvezetők azon rágtak be, hogy a német tréner szűk egy hete egy ankéton arról beszélt, egyszer szívesen kipróbálná magát Spanyolországban is. A helyi bulvársajtó már össze is kötötte a dolgot Xavi Hernández nyár végi menesztésével, kikiáltva Tuchelt a Barcelona kispadjának egyik fő várományosává.

Müncheni jelentések szerint Tuchel a hét közepén legalább két Bayern-edzést kihagyott, influenzagyanús tüneteire hivatkozva felmentést kért a munkavégzés alól. A hír a hazai sajtót is bejárta, hiszen az 50 éves német szakember hiányában magyar segítője, Lőw Zsolt vezényelte a tréningeket. A hétvégére Tuchel aztán jobban lett, a Borussia Mönchengladbach ellen 3–1-re megnyert szombati bajnokin már ott ült a bajorok kispadján. Ez azonban újabb pletykacunamit indított útjára, melyek szerint Tuchel nem is annyira a betegség miatt, mint a Barcelona esetleges ajánlatán morfondírozva szeretett volna egy kis nyugalmat a hét közepén.



Mint korábban megírtuk, miután a Barca egy héttel ezelőtt bejelentette, hogy Xavi az idény végén leköszön a vezetőedzői posztról, állandó a találgatás a nemzetközi sajtóban – Tuchel mellett Hans-Dieter Flicket, a katalánok második csapatát dirigáló Rafa Márquezt, valamint a csapattal korábban Bajnokok Ligáját nyert, ám 2014 óta edzői munkát nem vállaló Frank Rijkaardot is megemlítve.



A Tuchellel kapcsolatos pletykának plusz színezetet ad, hogy állítólag az NB I-es tavaszt az MTK Budapest otthonában elszenvedett 3–0-s pofonnal kezdő Újpestnél szóba került Lőw esetleges hazacsábítása. Pontosabban a csapat megvásárlásán dolgozó magyar hátterű befektetői kör tagjai között. Az Indexnek nyilatkozó IV. kerületiek szerint azonban aligha mozdítható a 44 éves pályaedző addig, amíg Tuchel megbízatása él Münchenben.

Egy újabb klubváltás akár a két szakember elválásának is apropója lehet.

Más kérdés, hogy az Újpestnek még van regnáló vezetőedzője. Bár a Szusza Ferenc Stadionnál demonstráló szurkolóknak már péntek este megüzente lemondását, a lila-fehérek klubhonlapja hivatalosan még nem erősítette meg Nebojsa Vignjevics vezetőedző távozását.