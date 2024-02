A 30-as busz két zökkenője között a mellső zsebemhez kellett kapnom: e-mail érkezett, tárgyában két, az elmúlt napok alapján több mint egyértelmű szó, „MOL-sajtóközlemény". Ugyan délelőtt akadtak ennek ellentmondó hírek, végül csak megköttetett, nem sokkal az Újpest–Debrecen NB I-es labdarúgó-mérkőzés kezdete előtt aláírták a szerződést, mely szerint Roderick Duchatelet klubelnök és többségi tulajdonos átadja a fővárosi klubban meglévő tulajdonrészét a MOL Vagyonkezelő Zrt-nek. No persze, ahogyan egy jóval 10 milliárd forint feletti üzlet esetén illik, nem azonnali hatállyal történik meg az átállás – miként a levél fogalmaz, április végével történik meg a tulajdonosváltás

Ezt, vagyis a tulajdonosváltást várta már jó ideje az Újpest-szurkolók többsége. Mert bár vitathatatlan volt, hogy a magyar labdarúgás a politikáéval rendre összefolyó horizontján még a belga klubvezető az, aki leginkább üzleti alapokon igyekszik igazgatni futballklubját, az is világosan látszott az utóbbi években, Duchatelet képtelen olyan költségvetést finanszírozni vagy épp összekalapozni a IV. kerületben, amivel a bajnoki címre is esélyes keretet lehetne kialakítani. Márpedig a Megyeri úton az ezt megelőző bő 100 évben nem ehhez szoktak. Avagy ahogy a már-már klisévé silányult mondás járja: egy jó magyar focihoz két dolog elengedhetetlen, egy erős Ferencváros és egy erős Újpest. Most új irányba állhat az észak-pesti labdarúgóklub, az előjelek alapján – senki se legyen álnaiv – politikai szándéktól egyáltalán nem mentesen, de valahol, kissé tán faramuci módon, mégis fair play-szerűen. Ha már másoknak járt az extra hátszél, akkor több mint furcsa volt, hogy épp annak a csapatnak nem, melyről az aktuális miniszterelnök, Orbán Viktor a kétezres években még úgy fogalmazott egy televíziós szórakoztató-műsorban: hamarabb volt a szurkolója, mint Fidesz-tag.

A bejelentés épp időben érkezett ahhoz, hogy a múlt heti, az MTK elleni 3–0-s vereségtől, no meg az átigazolási időszakban eddig látottaktól igencsak zabosnak ígérkező hazai drukkerek kicsit kiengedhessék a gőzt. Avagy: azon már ne kelljen izgulni, hogy a péntek éjjeli ígérete ellenére a kispadra leülő Nebojsa Vignjevics játékoskijáróban való megjelenésének pillanatában valamilyen okokból félbe is szakad a gyakorlatilag el sem kezdett találkozó... Ahhoz viszont nem, hogy azon százak-ezrek, akik esetleg úgy gondolták, jelenlétükkel tovább nem támogatják, és még inkább, távolmaradásukkal bojkottálják a Duchatelet-érát, még kiérhessenek a stadionba. Ezer-ezerötszáz főnél nem is voltak a lelátón, amikor a helyi műsorközlő, Kristin László bő húsz perccel a kezdőrúgás előtt beköszönt:

Történelmi nap a mai! Az ÜZLET Megköttetett.

Nem sokkal később a korábbi Újpest-játékosok egész sora vonult be a lelátó VIP-részére (Véber György, Rajczi Péter, Kabát Péter, Zombori Zalán, Szlezák Zoltán vagy épp Szabó Bence, hogy az idősebb generációk tagjairól még ne is beszéljünk) többségükből pedig csak úgy sütött a megkönnyebbülés. Mindannyiuk közül a legszélesebb mosoly – aligha túlzás – Kovács Zoltán arcán ült. Az egykori támadó (alsó hangon) másfél éve dolgozott azon, hogy elősegítse a tulajdonosváltást. Volt olyan koncepció, melyben ő maga is tulajdonossá vált volna szeretett klubjában, és a zuhanyhíradó alapján a most megvalósuló üzletben is aktív szereplő volt, miként a jövőben a Megyeri úti székházban lehet majd az.

Csoboth Kevin már a 44. másodpercben előnyhöz juttathatta volna a lilákat, ám a kivetődő Megyeri Balázsban elakadt a labdája. A sarokrúgás után Meldin Dreskovicsnál reklamáltak kezezést a hazaiak, de feleslegesen. A kezdeti lendület aztán gyorsan alábbhagyott, a következő harminc perc csaknem eseménytelenül, többnyire mezőnyjáték mellett csordogált el. Egyedül egy kényszerű cserét kellett feljegyezzünk, a megsérült Kusnyír Erik helyére Baranyai Nimród állt be a Lokiba.

A játékrész hajráját az Újpest kezdte minimálisnak mondható mezőnyfölényben, Heinz Mörschel blokkolt átlövési kísérlete, majd Kiss Tamás kapuig ugyancsak el nem jutó fejese jelentett némi veszélyt a vendégtizenhatosnál. A Debrecen egyetlen gólszerzési kísérlettel hozta le az első 45 percet, nem csoda, hogy szünetben újabb két helyen változtatott a hajdúságiak kispadján ülő Szrdan Blagojevics.

Fordulás után megint a lilák kezdtek jobban, ezúttal Csoboth passzából Kiss lőtt 18 méterről mellé. Megyeri rajta volt ugyan, de érdekes lett volna látni, védeni is tud-e, ha kaput talál a próbálkozás. Hiába azonban az Újpest fölénye, gólt szerezni szűk egy óra alatt sem sikerült. Ekkor pedig a Loki nem várt lehetőséghez jutott, hogy fordítani tudjon a meccs képén: Sztefan Jevtovszki ugyanis előbb sárga lapot kapott a Hamzat Ojediran elleni szabálytalanságáért, majd utólag, videózás után ezt pirosra módosította Pintér Csaba játékvezető...

A fővárosiak emberhátrányban sem szorultak be, még Dzsudzsák Balázs 69. percben történt pályáraküldése után sem. A 79. percben aztán szinte a semmiből így is megszerezte a vezetést a DVSC: Ferenczi János balról érkező beadásából Brandon Domingues fejelt Banai Dávid kapujába (0–1).



A 84. percben néhány pillanatig úgy tűnt, az izlandi Thor Ulfarsson megduplázza a vendégfórt, ezzel pontot téve a mérkőzés és a Duchatelet-éra érdemi részére is a Megyeri úton, ám nem sokkal később a VAR segítségével ezt a gólt visszavonták. A hajrá kezdetén Kiss élhetett volna az így kínálkozó eséllyel, legalább az egyik pontot megmentve a violáknak, de a jobb alsóba pattintott lövését Megyeri szögletre tudta tolni. A kegyelemdöfés végül csak nem maradt el, csupán a 94. percre csúszott, és végül ez a találat is Dominguesé lett (0–2).

Mikor már a szurkolók többsége a kijáratok felé indult, Heinz Mörschel a 100. percben büntetőből szépített, mindez azonban a lényegen már nem változtatott (1–2)...

Az Újpest sorozatban a kilencedik bajnokiján is nyeretlen maradt, a lila-fehérek mérlege nyolc vereség és egy döntetlen a KTE október 21-ei legyőzése óta. Vagyis több mint három és fél hónapja. A Debrecen ellenben négy meccs elteltével tudott ismét győzni az NB I-ben, rögvest fel is ugrott a tabella negyedik helyére.

A mérkőzésre kiadott stadionmagazin, az 1885 címlapján az ezúttal a kispadra szorult ifjú hálóőr, Molnár Zsombor gondolata nagy betűkkel hirdette, Újpesten...

Minden adott ahhoz, hogy komoly célokért küzdjünk!

A kis kapus talán már bepillanthatott a Duchatelet és a Mol-csoport között köttetett szerződés részleteibe. Mert a mai nappal lezáruló korszak utolsó pár hónapjára ez aligha volt igaz.

LABDARÚGÓ NB I, 19. FORDULÓ

Újpest FC–Debreceni VSC 1–2 (Heinz Mörschel 100. – 11-esből, ill. Brandon Domingues 79., 93.)

Később

20.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest