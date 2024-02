Ugyan hétvégén már arról szóltak a pletykák, a klubot több mint másfél évtizede szolgáló Víg Péter másodedző kaphat ideiglenes megbízást a vezetőedzői feladatok ellátására, egyelőre marad Nebojsa Vignjevics az Újpest élén. Egybehangzó sajtóhírek szerint – a Nemzeti Sport Online és a Sportal is megírta – a szerb szakember a kedd (ma) esti DVSC elleni találkozón még leül a lila-fehérek kispadjára.

Mint beszámoltunk róla, a IV. kerületiek kiábrándító teljesítményt nyújtottak a tavaszi rajton, az újonc MTK Budapest simán verte Csoboth Kevinéket. A Megyeri úti szimpatizánsok jó része már meccs közben kivonult a Hidegkuti Nándor Stadionból és visszautazott Újpestre, hogy a klub székházánál fogadják a „hazatérő játékosokat”. A mintegy 100-150 fős tömeg a vezetőedző, valamint a tulajdonos-elnök, Duchatelet távozását követelték. A történtekre válaszul Vignjevics megüzente a drukkereknek, amint erre lehetősége lesz, benyújtja a lemondását és távozik a csapattól. Kérdés, hogy erre az elmúlt három napban nem volt még lehetősége, vagy Duchatelet egyszerűen nem fogadta azt el...

Az edzőkérdéssel párhuzamosan tovább zajlanak az egyeztetések a klub eladásáról is. A belga tulajdonos hétfőn hazánkba érkezett, ugyancsak a Nemzeti Sportban megjelent – az Index számára is megerősített – értesülések szerint hétfőn eligazítást tartott a Megyeri úti stadionban, ahol beszámolt az értékesítési folyamat fejleményeiről. Az továbbra is áll, hogy magyar befektetők vennék át a labdarúgócsapatot működtető Újpest 1885 Kft.-t. Pór Károly, a NS munkatársa pedig hivatalos Facebook-oldalán már azt is kiszivárogtatta, hogy Benczédi Balázs bankár lehet a klub egyik új tulajdonosa, aki az MFB és az MVM igazgatósági tagja is. Mellette a Mol-csoport szerepvállalása is valószínű, bár ellentmondásos információk keringnek arról, hogy tulajdonosként vagy főszponzorként – esetleg is-is – érkezik a magyar olajtársaság a violákhoz. Benczédiről annyit érdemes tudni, hogy iskolai évei egy részét Újpesten töltötte, és korábban rendszeresen járt a csapat meccseire is.





Az azonban egyre világosabbnak tűnik, hogy a korábban fontos határidőként megjelölt február 14-éig – az átigazolási piac hazai zárásáig – nem megy végbe a klub teljes átadás-átvétele. A hétfői megbeszélésen állítólag Duchatelet is kijelentette, nyárig még Újpesten marad, igaz, szerepköre megváltozik. Mindez azért lehet lehetséges, mert a teljes kifizetés, a korábban kért 20 milliárd forintnál valamivel kisebb 14-15 milliárdos vételárról lehet hallani – több ütemben valósul meg, az utolsó részlet ütemezése pedig jóval február 14-e utánra került a szerződéstervezetben.

A klub eladásáról szóló dokumentumokat a DVSC elleni mérkőzés kezdőrúgása előtt tekintik át, ám a legfrissebb hírek szerint valószínűtlen, hogy már az aláírás is megtörténik, ugyanis bizonyos jogok és a klubbal kapcsolatos ingatlanok kérdése nem dőlt el.

LABDARÚGÓ NB I, 19. FORDULÓ

Keddi mérkőzések

17.45: Újpest–Debrecen

20.00: Ferencváros–MTK