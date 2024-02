Hiába az elmúlt hetek erőfeszítései, mostanra az a valószínűbb forgatókönyv, hogy a combproblémákkal bajlódó Szoboszlai Dominik a jövő heti Ligakupa-döntőben sem lehet csapata, a Liverpool segítségére. Jürgen Klopp menedzser pénteki sajtótájékoztatóján azonban megjegyezte, egy apró esélyt még lát arra, hogy február 25-én mégis bevethető legyen a magyar középpályás. Az együttes angol válogatott védője, Trent Alexander-Arnold ennél is rosszabb helyzetbe került, esetében a Manchester City elleni március 10-ei meccs is kérdéses lehet a német szakvezető szavai alapján.

Valószínű, hogy jóbarátjához, Trent Alexander-Arnoldhoz hasonlóan Szoboszlai Dominik is lemaradt a Liverpool jövő heti kupadöntőjéről, a Chelsea elleni Ligakupa-fináléról. Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere a hétvégi, Brentford elleni bajnokit felvezető szokásos sajtótájékoztatóján beszélt alapemberei állapotáról, megerősítve a korábbi értesüléseket.

„A múlt heti hiányzók közül a többség visszatérhet, Mo (Szalah), Alisson, Joe (Gomez) és Conor (Bradley) is újra velünk edzett a héten. Thiago és Trent azonban még biztosan nem lesz bevethető” – kezdte a német szakvezető, amikor a sérültek állapotáról kérdezték, első körben Szoboszlait még kihagyva mindkét felsorolásból. Később aztán visszakérdeztek a magyar játékos állapotára, erre válaszul már egyértelművé tette a 23 éves középpályás helyzetét.

Nagyon intenzív periódusban vagyunk, tudom, hogy az emberek többsége a Ligakupa-döntőre koncentrál, ami teljesen rendben van, de nekünk még lesz addig két bajnokink, amelyeken ugyanolyan rossz, hogy nem játszhatnak. Dominik valahol a döntő időpontjára bevethető lehet, meglátjuk. Trent valamivel, talán egy vagy két héttel később térhet vissza. Ez nem túl jó helyzet, de így alakult, már nem lehet elkerülni. Szóval azt mondanám, Dominiknek nincs sok esélye a döntőre, de talán-talán mégis, Trent sokkal valószínűbb, hogy utána tér vissza

– fogalmazott a német szakvezető.

Idehaza elsők között számoltunk be róla, hogy az Arsenal elleni (1–3 liverpooli szempontból), február 4-ei mérkőzést megelőző hírekben szereplő „néhány napos kihagyásnál” hosszabb pauza várhat másodjára is Szoboszlaira: rossz esetben februárban már nem látjuk a pályán. A játékos januárban közel négy hétig volt harcképtelen combhajlító-problémák miatt, két meccsig tartó visszatérése után pedig ismét combfájdalmakra panaszkodott.

Annak érdekében, hogy a válogatott középpályás felépülése a lehető legrövidebb legyen, még idehaza is járt: Telkiben, a nemzeti csapat központjában az osztrák specialista, Franz Leberbauer vizsgálta meg. Ám pontosabb prognózist ő sem tudott adni.

Valóban nagyon szerettük volna, hogy Trent mihamarabb visszatérjen, ez igaz, ami pedig történt, rendkívül sajnálatos. De azt is hozzá kell tenni, sosem küldünk pályára úgy játékost, amiről tudnánk, hogy túl korai lehet. Senkit nem siettetünk soha, őt sem. A legjobb döntésre törekedtünk a játékossal együtt, ahogy mindig is tesszük. Balszerencséje volt

– tette hozzá Klopp, reagálva az elmúlt napok sajtóhíreire, amelyek az orvosi stáb felelősségét firtatták a kerettagok sorozatosan kiújuló sérüléseiben.

A hét közepén robbant a bomba Angliában, a Liverpool orvosi stábja Klopp-pal egyeztetve túl nagy kockázatot vállalt Alexander-Arnoldnál, akit nem százszázalékos állapotban engedtek vissza a pályára, csak szükség esetén segíteni tudjon a Chelsea és az Arsenal elleni rangadón. Milyen az élet, az ezeken neki jutó játékpercek még nem okoztak gondot, aztán mikor a Burnley elleni kötelező győzelem alkalmával kezdett, szünetben már le kellett cserélni kiújuló térdproblémája miatt.

Ugyan a The Telegraph és a The Athletic által megszellőztetett értesülésben Szoboszlait csak érintőlegesen említették, a Liverpool fórumozói mégis kiakadtak, hogy a magyar középpályás esetében is hasonló történhetett.

Nagyon aggasztó, hogy mindkettőjük sérülése ilyen gyorsan kiújult

– írja egyikük a Liverpool Echo által összegyűjtött hozzászólások közt. „Úgy tűnik, folyamatosan alábecsülik a sérülésekkel járó kihagyás hosszát” – jegyzi egy másik kommentelő, aki szerint ideje lenne komoly kérdéseket feltenni stábon belül az orvosi csapat tagjainak. Volt, aki ennél is tovább ment, kerek perec kijelentve, ki kellene rúgni a felelősöket, mert egész egyszerűen szégyen, ami a csapatnál az elmúlt időszakban a rehabilitációk körül történik.

Tény, a Liverpool öltözőjéből az elmúlt hónapokban jóval több izomsérülésről és kisebbnek számító, három-négy hetes kihagyásról lehetett hallani, mint például a bajnoki versenyfutásban legnagyobb riválisnak számító Manchester Cityjéből… Ez pedig hosszabb távon a cím sorsát is befolyásolhatja.



Nem lehet elégszer hangsúlyozni, a Liverpool szempontjából rendkívül sűrű a szezon jelenlegi periódusa. A február 17-től március 17-ig tartó egy hónapos etapban öt bajnoki és a Ligakupa-döntő mellett egy FA-kupa-nyolcaddöntőt, valamint az Európa-liga nyolcaddöntőjének két felvonását is lejátssza a csapat, azaz összesen kilenc tétmérkőzés vár Klopp játékosaira. A meccsek között a City elleni csúcsrangadóval. Ebből a szempontból sem mellékes, hogy Szoboszlai és Alexander-Arnold mikorra épül fel, és a német szakember mennyire mély, jól rotálható kerettel tud dolgozni az előttünk álló hetekben.

A Brentforddal szembeni szombati találkozót (magyar idő szerint 13.30 a kezdőrúgás) a Luton Townnal vívott hazai PL-meccs követi szerda este, majd már jön is a Chelsea elleni finálé.

A Pool két pont előnnyel a tabella élén, a Brentford a 14. helyen áll 24 forduló után.

