„Dom a combja ugyanazon vagy legalábbis nagyon közeli részében érzett fájdalmat, mint ahol a sérülése is volt korábban. Meccs közben (a hétközi fordulóban lejátszott, Chelsea elleni rangadón – a szerk. megjegyzése) rendben volt, de utána kissé érezte, úgyhogy ránéztünk, és sajnos világossá vált számunkra, nincs esélye, hogy játsszon a mai mérkőzésen” – nyilatkozta Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője vasárnap délután a Sky Sportsnak, amikor az Arsenal elleni rangadó előtt Szoboszlai Dominik kimaradásáról kérdezte a riporter.

Akkor még kevés részletet lehetett tudni a sérülésről, az Index is úgy értesült, a korábbi combhajlító-sérülésnél enyhébb a probléma, esetleg a meccsterhelés hatására némi visszaesés történt a középpályás állapotában. Ehhez képest hétfő délután már arról érkeztek hírek, nemcsak a fájdalom helye hasonló, hanem az oka is: ezúttal is a középpályás combhajlító izma rakoncátlankodik. Ugyan a klub pontos diagnózist továbbra sem közölt, úgy tudjuk, jelen állás szerint mintegy három-négy hetes felépülési idővel érdemes számolni Szoboszlai esetében.

Mindez azt jelenti, februárban valószínűleg már nem láthatjuk őt a pályán. Ez pedig a Liverpool szempontjából aligha jöhetett volna rosszabbkor – amit nem csak az Arsenal ellen nyújtott gyengébb teljesítmény, és a feltűnően kevés középpályás ütközés láttán jegyezhetünk meg. A vörösökre ugyanis ritka sűrű etap vár, a Burnley elleni február 10-ei bajnokival kezdődő időszakban 28 nap alatt nyolc tétmeccset vívnak Kloppék…

Február 17-én a Brentford (Premier League),

február 21-én a Luton Town (PL),

február 25-én a Chelsea (Ligakupa-döntő),

február 29-én a Watford/Southampton (FA-kupa-nyolcaddöntő),

március 2-án a Nottingham (PL) elleni mérkőzést,

március 7-én az Európa-liga nyolcaddöntőjének első találkozóját rendezik.

Március 9-én aztán már újabb bajnoki, a Premier League 28. fordulójában jelen állás szerint aranycsatának ígérkező Manchester City elleni rangadó következik. Remélhetőleg akkor már egy száz százalékig egészséges Szoboszlai Dominikkel a liverpooli fedélzeten.

A magyar középpályás januárban 23 napig nem lépett pályára tétmérkőzésen, akkor négy találkozóról maradt le.

