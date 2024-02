Érzelmes meccs várt Diego Simeonéra, aki játékos-pályafutása két talán leginkább meghatározó csapatának csörtéjén vezette harcba az Atlético Madridot. A matracosok milánói vendégjátéka nem sok meglepetést hozott: az olasz bajnokságot utcahosszal vezető Inter csaknem végigdominálta a 90 percet. A masszívan védekező és időről időre jól kontrázó spanyolok azonban sokáig állták a sarat a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonásán.

Az első félidőben még úgy ahogy kiegyenlített volt a játék – legalábbis mezőnyben –, ám a kapuk előtt már ekkor is a hazai futballisták bizonyultak határozottabbnak. A második játékrészre aztán egészen nyomasztóvá vált az olasz fölény, Lautaro Martínez azonban sorra puskázta el az ígéretes helyzeteket – nemegyszer még Jan Obakot sem tesztelve, szimplán csak kapu mellé, fölé helyezve a labdákat.

A 79. percben is úgy tűnt, Oblak már örülhet, Lautaro ziccerben kilépve 18 méterről a kapusba lőtt ziccerben, ám a kipattanóra érkező Marko Arnautovic ismétléséből már csak megszületett a hazai vezetés (1–0). Szimbolikus, az osztrák csatár lövésébe is még belekapott a visszazáró madridi védő, centik híján kivágva azt a gólvonal elől...

Hátrányban Simeone csapata megint bebizonyította, tud ám támadni is ha kell. Azonban ahhoz, hogy az egyenlítés is megszülessen nem maradt már elég ideje a spanyol alakulatnak. Majd esetleg három hét múlva a Wanda Metropolitanóban esedékes visszavágón...

Túltaktikázta magát a Dortmund, kifogott rajta a VAR

Eindhovenben az első perctől érezni lehetett, egyik csapat sem bánja, ha ezen az estén még nem dől el a továbbjutás kérdése. Kiegyenlítetten indult a meccs, az első 15 perc legemlékezetesebb pillanatait a Dortmund támadójának, Niclas Füllkrug korai ápolása hozta el. A 16. percben a hazaiak középpályása, Mark Tillman tekerése volt az első komolyabb lehetőség. Nem sokkal később mégis a németek szereztek vezetést, Donyel Malen 12 méterről elengedett, többszörösen megpattanó lövése vágódott a rövid felsőbe (0–1).

A BVB a gól után picivel visszább húzódott, és bár még rengeteg idő volt hátra pusztán csak a szünetig is, próbálta menedzselni az egygólos fórt. A PSV a 37. percben járt a legközelebb az egyenlítéshez, ám Johan Bakayoko hét méterről kapu mellé lőtt.

Fordulás után egy véleményes – Matts Hummels vélhetően még most is dohog a stadion öltözőjének valamely sarkában – büntetőből végül csak egalizált a házigazda (1–1). A német bekk szerelési kísérletét többször visszajátszották a tévénézőknek, és alighanem a videobírói buszban is, végül nem találtak egyértelmű bizonyítékot arra, hogy a pályán hozott ítélet rossz volt, a sporit ki sem hívták, hogy nézze vissza a VAR-monitoron. Hummels valóban labdát ért elsőre, ám az is tény, utána letarolta Tillmant, amit lehetett túlzott rizikóvállalásként, az amerikai játékos testi épségének kockáztatásaként értelmezni.

A Luuk de Jong által értékesített tizenegy után már egyik fél sem vitte túlzásba a támadójátékot, így maradt az iksz. Döntés ugyancsak a március második hetében esedékes visszavágón születhet. Ha más nem, tizenegyespárbajban fog is.

LABDARÚGÁS

BAJNOKOK LIGÁJA, NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Inter Milan (olasz)–Atlético Madrid (spanyol) 1–0 (Aranautovic 79.)

PSV Eindhoven (holland)–Borussia Dortmund (német) 1–1 (L. de Jong 56. – tizenegyesből, ill. Malen 24.)