A múlt heti gól nélküli döntetlen után feszült egymásnak újfent az Európa-ligában a Freiburg és a Lens. Előbbi együttesben – a párharc első felvonásához hasonlóan – Sallai Roland kezdőként lépett pályára, míg Szalai Attila a kispadról várt bevetésre.

Az első lehetőség rögvest Sallai előtt adódott, aki a harmadik percben azonban csúnyán kapu fölé küldte a labdát. Nem sokkal később ismét a magyar középpályás veszélyeztetett, ezúttal a lapos kísérlete vágódott szögletre az egyik vendégvédőről. A Lens apránként átvette a kezdeményezést és minimális mezőnyfölényt alakított ki. A 28. percben pedig egy szabadrúgás után gólra is váltotta ezt a fölényt. Noah Atubolu borzalmasan mozdult ki a labdára, pont az érkező David Pereira elé paskolva azt, a portugál középpályás pedig nem kegyelmezett (0–1).

Próbálkozott a Freiburg, de miként mostanság a Bundesligában – az együttes egy hónapja nyeretlen a bajnokságban –, ezúttal is hiányzott az átütő erő Christian Streich együtteséből. A Lens pedig a ráadás pillanataiban ismét büntetett, ezúttal Manuel Gulde fejelte oda a labdát a jobb szélen meglóduló Elye Wahinak, aki ziccerben elegáns mozdulattal bökte át a kapujából kirongyoló Atubolut (0–2).

Szünetben átszervezte csapatát Streich, két friss embert is beküldve, az addigi négyvédős rendszerről három középső védős szisztémára átállva. A változtatás bejött, a Freiburg sokkal nagyobb nyomást tudott helyezni a kétgólos előnye tudatában alighanem magától is visszább húzódó vendégcsapatra. A 62. percben ebből kis híján össze is jött egy tizenegyes, de a nyilvánvaló kontakt ellenére sem a spori, sem a videobírói buszban ülők nem érezték úgy, hogy a Nicolas Höflerrel szembeni lökés büntetőt érne. Ám ezzel is csak elodázni sikerült a hazai szépítést. A 68. minutumban egy balról érkező beadás után Sallai bombázta a léc alá a lecsorgót – a mintegy hat-hét méterről érkező, többször is megpattanó lövéssel szemben semmi esélye nem volt Brice Sambának (1–2).

Közeledett a hajrá, a Freiburg pedig egyre többet kockáztatott. A Lens előtt több kontra is adódott, amelyből lezárhatta volna a továbbjutás kérdését, de nem így lett. Angelo Fulgini és Rúben Aguilar is elpuskázta a lehetőségét. A 93. percben pedig megbűnhődött ezért a francia együttes is. Ki más? Sallai újabb megpattanó lövése vágódott a kapu jobb oldalába (2–2). A magyar támadó ezzel a meccs egyértelmű hőse lett – az Európa-ligában immár a negyedik találatát jegyezve. Az összecsapást pedig kétgólos mínuszról hosszabbításra mentve.

A lélektani fölény immár a németek oldalán állt. A 99. percben pedig Michael Gregoritsch találatával a vezetést is megszerezte a házigazda (3–2). A változatosság kedvéért ebben a gólban is elévülhetetlen érdemeket szerzett Sallai, aki a tizenhatos magasságában nyerte meg a kulcspárharcot ahhoz, hogy osztrák csapattársa ziccerbe kerülhessen.

Cikkünk frissül!

...

A Milan háromgólos előny tudatában utazhatott a Rennes otthonába. A néhány hónapja Budapesten is megfordult francia csapatnak így minimális reménye maradt a továbbjutásra. Benjamin Bourigeaud korai találatával igyekezett megragadni ezt a csekély sanszot a piros mezes házigazda, ám alig telt bele újabb tíz perc, a Milan már egyenlített is, Theo Hernández labdájából Luka Jovics vette be a veterán Steve Mandanda kapuját (1–1).

A két csapat a folytatásban is a nyílt sisakos játékot részesítette előnyben, ennek köszönhetően fordulás után még három gól esett, Bourigeaud mesterhármasig jutott (utóbbi kettőt tizenegyesből lőve). Rafa Leao találata miatt azonban így sem kellett a végjátékban aggódjanak az olasz szurkolók (3–2). A Rennes megnyerte a meccset, a párharc viszont így is a Milané lett.

LADBARÚGÁS

EURÓPA-LIGA

A nyolcaddöntőbe kerülésért, visszavágó

Rennes (francia)–Milan (olasz) 3–2 (1–1)

Továbbjutott: 5–3-as összesítéssel a Milan.

Freiburg (német)–Lens (francia) 3–2 (0–2, 2–2) – tart a hosszabbítás

Qarabag (azeri)–Braga (portugál) 0–2 (0–0) – tart a hosszabbítás

Toulouse (francia)–Benfica (portugál) 0–0

Tj.: 2–1-es összesítéssel a Benfica.

Később

21.00: Olympique Marseille (francia)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Sporting CP (portugál)–Young Boys (svájci)

21.00: Roma (olasz)–Feyenoord (holland)

21.00: Sparta Praha (cseh)–Galatasaray (török)

(Borítókép: Franco Arland/Getty Images)