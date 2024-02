A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya úgy véli, hogy az Eb-selejtezőben nem a mieink, hanem a szerbek voltak a favoritok, ennek ellenére csapata a vártnál is jobb játékkal végül elsőként jutott ki Németországba.

„Azt azért hozzá kell tennem, hogy a szerbek elleni két meccs nagyon szoros volt, és akadt egy kis szerencsénk is, mert megérdemelték volna a döntetlent” – kezdte az interjúját Marco Rossi.

A kapitány hozzátette, a mai labdarúgásban már nincs könnyű mérkőzés, jól jellemzi ezt, hogy Montenegróban, Litvániában és Bulgáriában is döntetlenre végeztünk – és igazából a magyar csapat végül mindhárom pontszerzésnek örülhetett, hiszen az első meccsen a riválisnak volt kapufája, Kaunasban kétgólos hátrányból kellett felállni, Szófiában pedig a 97. percben sikerült ikszre menteni.

S hogy mi a titka, hogy az együttes mindig képes túlszárnyalni a várakozásokat?

A srácok képességei remekül kiegészítik egymást. Ezenfelül a játékosok alázatosságának köszönhetően olyan összhang alakult ki, aminek következtében egyre inkább egy csapattá, sem mint szimplán csak összeválogatott futballisták összességévé váltunk. Ezt mondanám a legnagyobb erősségünknek. Senki sem emeli magát a többiek fölé, mindenki a saját szerepét tölti be a gárdában, és mindenki egy közös célért küzd

– vélekedett.

A válogatottnál mindenki a csapatért, és nem önmagáért küzd

Ami az Európa-bajnoki esélyeket illeti, arra a felvetésre, hogy Franciaország-e a torna favoritja, Rossi azt felelte, hogy papíron igen, de nagyon nagy csatát vár Angliával, továbbá Portugáliát sem szabad leírni, és ott van még a német csapat is, amely ugyan az elmúlt időszakban nem a legfényesebb napjait idézte, de van még idejük összerázódni, és a hazai pálya rengeteget jelenthet. S persze ott van a címvédő olasz csapat is.

A magyar válogatott céljairól is faggatták:

„Amikor arról beszélünk, hogy teljesítményünk csúcsát kell hoznunk, és jó benyomást kelteni az Európa-bajnokságon, az azért van, mert Magyarországot a lehető legjobban kell képviselnünk. Az országon belül nagyon megnőttek a várakozások, amelyek korábban is megvoltak persze a múlt remek eredményei miatt. Manapság ezek az elmúlt időszak eredményei miatt növekedtek meg, és úgy érzem, picit talán túlzóak is. A csoport nem egyszerű, ismerjük Németország erejét, Svájc megbízhatóságát, és ott van még a bármire képes Skócia, egy felemelkedő csapat számos kiváló futballistával. A legjobb teljesítményünket igyekszünk hozni, de nehéz lesz ebben a csoportban. Magyarországon úgy gondolkodnak, hogy az a minimum, hogy tovább kell jutnunk valahogyan” – válaszolta Rossi.

Eb 2024, az A csoport teljes programja:

1. forduló

június 14., München: Németország–Skócia

június 15., Köln: Magyarország–Svájc

2. forduló

június 19., Köln: Skócia–Svájc

június 19., Stuttgart: Németország–Magyarország

3. forduló

június 23., Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., Stuttgart: Skócia–Magyarország

A Nemzetek Ligája-sorsolással kapcsolatos kérdésre hozzátette, még nem foglalkozik ezzel a sorozattal, mert az ő szakmájában néhány rossz meccs következtében bárki bármikor lapátra kerülhet.

A riválisokról azért elmondta, hogy a németek gyakorlatilag már árnyékként követnek minket (az Eb előtt az előző NL-kiírásban is melléjük sorolták a magyar csapatot), a hollandoké ugyancsak kiemelkedő gárda, és bár Bosznia-Hercegovina papíron gyengébbnek tűnik, véletlenül sem szabad leírni senkit.

Nemzetek Ligája 2024–2025, A liga, 3. csoport

1. forduló (szeptember 7.)

20.45: Németország–Magyarország

20.45: Hollandia–Bosznia-Hercegovina

2. forduló (szeptember 10.)

20.45: Magyarország–Bosznia-Hercegovina

20.45: Hollandia–Németország

3. forduló (október 11.)

20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

20.45: Magyarország–Hollandia

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina–Magyarország

20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

20.45: Hollandia–Magyarország

6. forduló (november 19.)

20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

20.45: Magyarország–Németország

Olaszországban két magyar válogatott játékos is futballozik, Nagy Ádám kölcsönbe a Speziához került, Balogh Botond pedig a Parma védelmét erősíti. Előbbi klubváltását Rossi üdvözölte (mint ahogy maga is ezt tanácsolta a középpályásnak), mivel az ősszel rendkívül kevés játéklehetőséget kapott a Pisában, így pedig nehéz formában maradni.

Balogh Botondról elmondta, remek idénye van a Parmánál, folyamatosan játszik, de azért a kiegyensúlyozottság kérdésében még van hova fejlődnie. Ha viszont így folytatja, biztosan helye lehet az Eb-re készülő keretnek.

Roberto Mancini a nyáron meglepetésre otthagyta az olasz válogatottat, hogy Szaúd-Arábiában vállaljon állást.

„Jó kapcsolatban vagyunk, de nem beszéltem erről vele. Ismerve őt biztos vagyok abban, hogy voltak apróságok, amik erre az útra terelték. Nem hinném, hogy egy hozzá hasonló profi csak anyagi megfontolások miatt távozna Szaúd-Arábiába, mert mindig is kiemelt helyen szerepelt játékosként és edzőként is, a világ futballjának élvonalában van már négy évtizede, aligha vannak anyagi gondjai. Úgy vélem, volt más oka is, hogy Ázsiában kötött ki, amit még nem tudunk.”

Roberto Mancini Európa-bajnoki címig vezette Olaszországot

Utódjának Luciano Spallettit nevezték ki, ezt remek döntésnek tartja, hiszen a Napolival bajnoki címet nyerő tréner sokadszorra bizonyította be, hogy kiváló edző, és a legjobb alternatíva volt, mivel a Real Madridot edző, és ebben az időszakban a brazil válogatottal is szóba hozott Carlo Ancelotti elmozdítására nem igen volt lehetőség.

Az olasz bajnokság véleménye szerint (is) eldőlt már, a közvetlen rivális Juventusnál egy meccsel kevesebbet játszva is kilenc ponttal vezető Inter nem mutatott gyengeséget az idény során, és nem látja, hogyan veszíthetné el a milánói csapat ezt az aranyérmet.

Arra a kérdésre, hogy vállalna-e állást a Serie A-ban, ismét elmondta, hogy magyarországi karrierje során keresték már a Bundesligából és a Premier League-ből is, az olasz élvonalból viszont még soha. A hazatérést nem zárja ki teljesen, de egyelőre nem foglalkozik ezzel.

Ha minden jól megy, szeretném tiszteletben tartani a 2025 decemberéig szóló szerződésemet. Ez sok dologtól függ. Mindig is mondtam, hogy ha érkezne olyan ajánlat, ami miatt megfontolnám, hogy távozzak Magyarországról, akkor azt a szövetséggel közösen hoznánk meg, annak jóváhagyásával. Szeretném a lehető legteljesebb mértékben megtisztelni azokat, akik esélyt adtak nekem arra, hogy nemzetközileg elismert szakember válhasson belőlem. Persze igyekeztem mindent megtenni, amit csak tudok, és ez a jövőben is így lesz, de az is igaz, hogy nélkülük senki sem ismerne most külföldön

– mondta Rossi.

A magyar kapitánynak felvetették, hogy a válogatott mellett vállalna-e klubnál is állást, ezzel kapcsolatban nem zárkózott el, de csak akkor, ha ez minden fél számára megfelelő lehetőséget jelent.

(Borítókép: Stuart Franklin – UEFA / UEFA via Getty Images)