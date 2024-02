„Dom, Darwin és Mo esetében is az utolsó percig kivárunk a döntéssel. Van még két napunk, két edzésünk – a mai és a szombati –, addig meglátjuk” – fogalmazott a Liverpool pályaedzője, Pep Lijnders a Chelsea elleni Ligakupa-döntőt felvezető, péntek délelőtti sajtótájékoztatón a csapat bevethető állapothoz közeledő három játékosáról, Mohamed Szalahról, Darwin Núnezről, valamint számunkra a legfontosabbról, a kiújuló combproblémái miatt februárban eddig egyetlen mérkőzést sem játszó Szoboszlai Dominikről. Azóta újabb hír vagy nyilatkozat nem is jelent meg róluk a klub hivatalos felületein, a szurkolói fórumokon azonban annál több a találgatás.

Az Anfield Sector nevű X-oldal (korábban: Twitter) a Sky Sports riporterére, Vinny O’Connorra hivatkozva azt állítja, minimálisra csökkent annak az esélye, hogy a trióból bárki ott lehet majd a csapatban.





Abban nagyjából egyetértenek a brit újságírók, hogy a vörösök középpályáján az Alexis Mac Allister, Endo Vataru, Ryan Gravenberch trió kezdhet majd – miként a Luton elleni szerdai bajnokin is történt.



Szombat délután még pozitív hírek érkeztek Szoboszlai esetleges szerepvállalásáról: a Liverpool Echo szerzőpárosa, Tom Cavilla és Keifer MacDonald összeállításában a várható keretben szerepelt, annak ellenére is, hogy megbízható források szerint péntek délelőttig nem végzett teljes értékű edzésmunkát a héten. Este aztán a Liverpool Evening Standard is a keretbe jósolta őt. „Még ha fitt is, valószínűtlennek tűnik, hogy egy ilyen alkalommal térjen vissza azonnal a kezdőcsapatba” – magyarázta predikcióját az újság.

Ezzel szemben a This is Anfield nevű szurkolói oldal, mely február elején a magyar válogatott csapatkapitányának sérüléséről is elsők között számolt be, kihagyta a jövendölt meccskeretből – Szalah-val egyetemben. Utóbbi egyedül Núnezt tette a kispadra a kérdőjelesnek jósolt trióból.

Az Anfield Sector az O’Connor bejelentkezéséről szóló poszt alatt arról értekezik, a játékosok számára tartott legutóbbi, szombat délutáni eligazításról szivárgott ki az információ, mely szerint a szakmai stáb Núnezzel a keretben, a másik két futballistával csupán a lelátón számol. Azzal a kiegészítéssel, hogy vasárnap felülvizsgálják még a döntést...

Szoboszlainak még nincs meccse februárban

Február elején derült égből villámcsapásként jött a hír – mindössze két mérkőzéssel a visszatérése után –, ismét gondok adódtak a magyar játékos combhajlítójával, így az Arsenal elleni csúcsrangadón nem lesz bevethető. Az első információk még arról szóltak, csupán néhány nap pluszpihenőre lesz szüksége a januárban már három és fél, négy hetet ugyancsak kihagyó középpályásnak. Az azonban kicsit sem volt pozitív előjel, hogy Szoboszlai a klubja engedélyével hazautazott Magyarországra, hogy itthon, a magyar labdarúgó-válogatott központjában nézesse meg magát egy osztrák specialistával. Bár a Franz Leberbauer által végzett vizsgálatokról túl sok részlet nem került napvilágra, idehaza elsőként jeleztük, hogy újabb három-négy hetes kényszerpihenő vár a labdarúgóra. Ez az idő mostanra nagyjából letelt: Szoboszlai január 31-én épp a Chelsea elleni bajnokin szerepelhetett utoljára a Liverpoolban, azon a találkozón gólt is szerzett.

Jürgen Klopp menedzser az elmúlt időszakban nem győzte hangsúlyozni, mennyire óvatosan akarják kezelni Szoboszlai kiújult sérülését, lehetőség szerint minimális kockázatot sem vállalva vele. A futballista ugyancsak úgy állt a kérdéshez, ezúttal inkább maradjon ki egy-két meccsel több, de valóban sikerüljön kihevernie a gondot, minimalizálva egy újabb rásérülés esélyét, egyúttal azt is, hogy esetleg a magyar válogatott március végi találkozóin ne legyen bevethető. Úgy tudjuk, ezzel együtt is végig optimistán kezelte a helyzetet, remélve, hogy legalább a kispadon ott lehet a Chelsea ellen.

A Liverpoolt az elmúlt hetekben elképesztő sérüléshullám sújtotta, a csapatkapitány-helyettes Trent Alexander-Arnold térd-, a kezdőkapus – bár a Ligakupában a döntőig vezető úton pihentetett – Alisson Becker combhajlító-sérülés miatt esett ki a hónap közepén. A múlt hétvégi, Brentforddal szembeni találkozón (4–1) aztán súlyosnak tűnő szalagsérülést szenvedett Diogo Jota, többhetes kihagyással fenyegető rúgást kapott a bokájára Curtis Jones, és kisebb izomprobléma miatt Núnezt is le kellett hozni a félidőben. A szerdán lejátszott, Luton elleni bajnokin (4–1) az uruguayi csatár és a másfél hónapos kihagyása után Londonban visszatérő, azt követően azonban izomfáradtságra és -fájdalomra panaszkodó Szalah sem állt Klopp rendelkezésére.

Szintén huzamosabb ideje hiányzik a védelemből Joel Matip, a középpályáról – egy ötperces, Arsenal elleni „kameót” leszámítva – Thiago Alcantara és Stefan Bajcetic, valamint az ősszel a Ligakupában és az Európa-ligában már rendre csapatba állított szélső támadó, Ben Doak is.

Azaz nyolc-tíz hiányzó mellett kellett a liverpooli stábnak a lehető legjobban felkészíteni a csapatot a Wembley-ben játszandó ütközetre.

A Ligakupa rekordbajnoka a Liverpool, eddig kilenc elsőséget gyűjtött, további négy döntőt vesztett el. A Chelsea ötször nyert, és ugyancsak négyszer fordult elő, hogy az ezüstéremmel kellett beérniük a csapat játékosainak. A két együttes legutóbb 2022-ben csapott össze a kupasorozat fináléjában, akkor gól nélküli döntetlent követően tizenegyesekkel kerekedett felül Klopp gárdája a londoniakon.

LABDARÚGÁS

ANGOL LIGAKUPA

Vasárnap 16.00: Chelsea FC–Liverpool FC

